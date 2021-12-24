Amber Group назначила топ-менеджером бывшего управляющего директора Goldman Sachs

Криптовалютная компания Amber Group объявила о создании дочерней структуры в США. Ее генеральным директором стал бывший MD Goldman Sachs Кактус Рази. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе проекта.

Кактус Рази работал в нью-йоркском и лондонском офисах Goldman Sachs, а затем возглавил европейский отдел кредитования компании. Впоследствии он руководил отделом продаж крупнейшего японского брокера Nomura и кредитным отделом платформы для торговли ценными бумагами Tradeweb.

«Рази обладает огромным опытом руководства с акцентом на успешное развитие бизнеса. Я уверен, что он поможет повысить доходы Amber Group в США — стране с одной из самых сложных нормативно-правовых баз», — прокомментировал CEO Amber Group Майкл Ву.

Amber Group работает на криптовалютном рынке с 2017 года. Компания предоставляет институциональным и индивидуальным клиентам услуги в области управления активами и обеспечения ликвидности, а также инвестиционные продукты с доходностью до 16% годовых.

В настоящий момент Amber Group насчитывает 14 подразделений, в том числе офисы в Европе, Латинской Америке, Азии и Африке.

20 декабря компания сообщила о запуске платформы WhaleFin, которая позволяет зарабатывать на трейдинге, депозитах и криптокредитовании. Пользователи могут получить доступ к продуктам платформы в веб-интерфейсе, а также мобильных приложениях для iOS и Android.

WhaleFin представлена на русскоязычном рынке: пользователи могут работать в локализированном интерфейсе и общаться в официальном Telegram-чате платформы.

Напомним, ранее Amber Group объявила о назначении д-ра Димитриоса Кавватаса на пост директора по стратегическому развитию.