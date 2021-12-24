Анастасия Макеева на своем юбилее развлекала себя пением под аккомпанемент мужа

Актриса и певица Анастасия Макеева поделилась кадрами со своего 40-летия, отметив, что это был лучший праздник в ее жизни. Анастасия Макеева рассказала подписчикам, как весело она отметила 40-летие. Праздник артистка провела с мужем Романом Мальковым, его старшим сыном Андреем и близкими друзьями. В отличие от своих звездных коллег Анастасии не стала организовывать торжество в ресторане, а устроила скромный праздник в домашней обстановке с традиционным застольем.Анастасия Макеева поет, а ее муж играет на гитаре Развлекал же публику Мальков, исполнивший несколько песен под гитару. Потом микрофон взяла и его жена, сразив всех присутствующих своими вокальными способностями.Анастасия Макеева танцует с мужем Макеева танцевала с мужем и обнималась. «Обожаю тебя моя именинница», признался Мальков. Не обошлось и без именинного торта, который раздавала Анастасия своим гостям.Анастасия Макеева разрезает именинный торт «Вот и наступил мой 40-ой день рождения. И встретила я его в кругу своих друзей. Еще самое утро, а посмотрите, сколько у меня цветов! Сказать, что я успешная? Да, я успешная! Спросите, счастливая? Очень счастливая!» — объявила звезда мюзиклов, пританцовывая под хит Аллы Пугачевой. Макеева также показала подарок, который ей вручил пасынок. Это оказался рисунок, который Андрей тщательно упаковал в коробку.Анастасия Макеева показывает подарок пасынка, Андрея Малькова Однако многие все еще не верят в семейную идиллию Макеевой, особенно в свете ее не утихающих скандалов с бывшей женой Романа. Артистка утверждает, что это Светлана Малькова не оставляет ее в покое и донимает судами ее супруга, но на деле, едва оппонентка сбавляет боевой настрой, Анастасия сама принимается сыпать оскорблениями в ее адрес. Буквально на днях она заочно напала на Светлану, обозвав ее «брехушкой года».