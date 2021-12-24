Анастасия Волочкова доказала, что ее подпись подделывали в Большом театре

Балерина Анастасия Волочкова выразила свое возмущение. Вот уже много лет балерина ведет холодную войну с Большим театром и пытается добиться выплат и пенсии, которые положены ей за годы работы на прославленной сцене. Недавно Анастасия Волочкова выяснила, что недобросовестные сотрудники Большого занималась подделкой ее подписей. Чтобы добиться справедливости, Волочкова была вынуждена обратиться в правоохранительные органы. Старания балерины не прошли даром. Она уличила сотрудников Большого театра в серьезном нарушении закона. «Прокуратура и полиция, проведя проверку в Большом, доказали, что администрация театра подделывала мои документы и подписи! На что юрист Большого сказал: «А что такого? Ну два документа подделали, и что?». Как вам такое?! Это же уголовная ответственность! И я не могу пенсию получить в любимой мною стране — России. Так эти товарищи уклонялись от налогов и взносов в Пенсионный фонд! Я была в Большом театре пару недель назад… Но об этом ужасе в другом посте. Это отдельная история разграбления театра, беспредела, до которого довело театр новое руководство. И про издевательство над зрителями с «черными билетами» за баснословные деньги!» — возмутилась 45-летняя Анастасия.Анастасия Волочкова Напомним, Волочкова работала в Большом театре в нулевых и была со скандалом уволена. Об этом в свое время высказывалась оперная певица Мария Максакова, которая уверена — балерина отказала влиятельному мужчине, поэтому ей и поломали карьеру. «Настя была просто секс-символом. Все мужики пересылали друг другу ее фотографии — настолько она была желанна. Это объективная реальность: я тоже столкнулась с местью, с местью отвергнутого мужика, скажем так. Потом начался унизительный, постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой. Это позор для Большого театра!» — делилась мнением Максакова.