Bandai Namco подводит итоги «отличного года для игр» в новом трейлере





Издательство Bandai Namco является не самым крупным и известным, но у него есть несколько «крепких» серий и часто бывают неожиданно приятные релизы. Издательство опубликовало трейлер, в котором подводит итоги «отличного года для игр», при этом предлагая заглянуть и в 2022 год.

В 2021 году главной игрой Bandai Namco стал проект Tales of Arise, который собирает немало наград. Еще один успешный релиз этого года — игра Little Nightmares 2. Были и неплохие игры, вроде Scarlet Nexus (доступна в Game Pass) и The Dark Pictures: House of Ashes. Полный список выпущенных проектов можно посмотреть в трейлере ниже.

В 2022 году главной игрой Bandai Namco, из уже анонсированных, является Elden Ring. Проект назвали в рамках The Game Awards 2021 самым ожидаемым в будущем году, и он должен выйти уже в феврале. Запланированы и некоторые другие релизы (к примеру, Park Beyond, Dragon Ball: The Breakers), плюс явно будут новые анонсы.

