Binance отказалась от сжигания BNB «вручную» в пользу нового алгоритма

Криптовалютная биржа Binance отказалась от концепции ежеквартального сжигания токенов Binance Coin (BNB) в пользу механизма их автоматического вывода из обращения Auto-Burn.

Introducing #BNB Auto-Burn: a new protocol for quarterly #BNB burns.



➡️ https://t.co/ME2c8Nv5hZ pic.twitter.com/AYP0C9Jlso