Binance отказалась от сжигания BNB «вручную» в пользу нового алгоритма

Криптовалютная биржа Binance отказалась от концепции ежеквартального сжигания токенов Binance Coin (BNB) в пользу механизма их автоматического вывода из обращения Auto-Burn.

В рамках программы ежеквартального сжигания Binance обязалась вывести из обращения 100 млн токенов — половину совокупного предложения. В ходе последнего на момент написания ивента компания сожгла 1 335 888 BNB, а в общей сложности — более 31 млн BNB (~$16,3 млрд по текущему курсу).

Механизм Auto-Burn призван обеспечить большую прозрачность этого процесса. Алгоритм не берет в расчет доходы, генерируемые торговой платформой Binance, а основывается исключительно на цене BNB и количестве блоков, добытых в течение квартала.

Чем выше цена BNB, тем меньшее количество токенов механизм выведет из обращения. Программу свернут, когда общее число сожженных монет достигнет заявленных ранее 100 млн.

Прогнозируемая ежеквартальная сумма сожженных Auto-Burn токенов. Данные: Binance.

Напомним, в ноябре в сети Binance Smart Chain состоялся хард-форк Bruno, в рамках которого активировали механизм сжигания фиксированной доли газа в каждом блоке.