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Cozy Grove получает бесплатное зимнее обновление

Cozy Grove получает бесплатное зимнее обновление


Создатели игры Cozy Grove выпустили бесплатное зимнее обновление на всех платформах, в том числе на консолях Xbox. С этим обновлением в игре стартует зимний фестиваль, который будет длиться 6 недель, начиная с 23 декабря.

В рамках зимнего фестиваля, в игре появляются снеговики, особые подарки, битвы на снежках, украшения для острова и многое другое.


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Помимо старта зимнего фестиваля, вышедшее зимнее обновление исправляет ошибки и добавляет некоторые функции, про которые давно просили игроки. К примеру, теперь в интерфейсах сбора или создания фильтры, которые помогут быстро найти нужный предмет. А при покупке подсказки у Шарлотты, игроки теперь могут выбрать, для какого квеста ее купить.

Cozy Grove

Добро пожаловать в «Уютную Рощу», симулятор жизни на постоянно меняющемся острове с привидениями! Ваш герой — призрачный скаут. Изо дня в день он бродит по лесу, раскрывает тайны острова и помогает местным призракам обрести покой.
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По материалам: newxboxone

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