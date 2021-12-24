Депутат Госдумы: Президент на первый план всегда ставит интересы людей

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин на первый план всегда ставит интересы людей, считает член Центрального штаба Народного фронта, депутат Государственной Думы РФ Жанна Рябцева.

"Проблема мусора реально волнует всех жителей страны. И Владимир Владимирович сам выбрал этот вопрос и дал очень четкий ответ, показал насколько он глубоко в теме. И очень важно, что он требует объяснять людям все сложные вопросы, опираться на их мнение. Народный фронт ведет эту разъяснительную работу", - сказала она.



Рябцева отметила, что глава государства особое внимание в ходе пресс-конференции уделил вопросам раздельного сбора мусора и добавил, что молодежь приветствует эту инициативу.

"Нужно повысить темпы оборудования спецплощадок, чтобы граждане могли беспрепятственно складировать различные отходы в различных контейнерах. Также надо уделить внимание контролю за работой операторов. Сегодня мы получаем от жителей обращения, в которых говорится о безответственности сотрудников компаний. Отсортированный мусор с площадок вывозят в одной общей машине.

Мониторинг деятельности предстоит проводить нам с вами, общественникам, политикам, неравнодушным гражданам. И важно информировать людей, показывать, как это работает, разъяснять как от каждого предпринятого шага изменится сумма в квитанции, показывать лучшие практики и масштабировать опыт. Разделение отходов, утилизация накопленного мусора очень важная и актуальная для страны тема. Будем работать в данном направлении, как и сказал Президент - оперативно", - заключила парламентарий.