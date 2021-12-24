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Девушка обнаружила на пляже морского мутанта с треугольной головой и показала в сети это существо, чтобы ей помогли

Девушка обнаружила на пляже морского мутанта с треугольной головой и показала в сети это существо, чтобы ей помогли

Необычное существо обнаружила студентка Элеонора Морган в момент выгула своей собаки.

Со слов Элеоноры, она просто шла по берегу пляжа, как внезапно её домашний питомец потянул поводок в сторону и застыл у неизвестного объекта.

Девушка заметила, как «нечто» с головой треугольной формы лежало прямо перед ней. Она сфотографировала находку и опубликовала в сети, чтобы кто-нибудь сказал, что это за существо.


«За всю свою жизнь я не видела что-то похожее».

Сетевые комьюнити выдвинули теорию про то, что это существо может быть кальмаром, который мутировал по каким-то причинам, но вскоре представители одного из местных исследовательских центров сказали, что это – лопатонос.

Это представитель подводного мира, относящийся к виду осетровых. Место обитания – северо-американские воды. Из-за особенностей формы головы его именуют также «рыло-лопата». Представители этого рода отличаются долгой жизнью – 10-13 лет .

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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