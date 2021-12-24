Диана Пожарская на всю страну рассказала о любви к Ивану Янковскому

Актриса Диана Пожарская призналась чувствах к мужу. Артистка впервые публично призналась Ивану Янковскому в любви. Актриса опубликовала в микроблоге фото с премьеры фильма «Чемпион мира», где пара снималась вместе. Она призналась, что этот проект ей особенно ценен и важен. «Хотелось бы написать несколько слов про вчерашнюю премьеру картины Чемпион Мира.. но не могу. Трудно уместить в простые слова, хотя бы долю чувств, ощущений и впечатлений от этого события. Это главный фильм в моей жизни - он часть меня и это навсегда ❤️ Когда-то я напишу книгу:) ⠀Диана Пожарская А сейчас просто скажу, что я в полном восторге! Идите и смотрите это кино! Поздравляю и благодарю всю команду! С теплом и любовью в сердце вспоминаю съёмки! Спасибо жизни/судьбе, что привела меня в этот проект, в котором магия случилась! Всё сложилось… и это так редко и ценно. ⠀ И главное моё потрясение это ты - роль, прожитая тобой, Иван Янковский ❤️ Я несказанно горжусь! Люблю тебя, золотце. Это только начало ✨💫», — сделала трогательное признание Пожарская в своем Instagram. Пара познакомилась на съемках фильма «Чемпион мира», а на премьеру они уже пришли в обручальных кольцах. В июне Пожарская родила Янковскому сына, которого назвали в честь знаменитого деда — актера Олега Янковского.