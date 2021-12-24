Digital Horizon выпустила NFT-коллекцию цифровой одежды для венчурных инвесторов

Международная инвестиционная компания Digital Horizon выставила на продажу через маркетплейс OpenSea цифровую одежду в виде NFT. Об этом ForkLog сообщили представители организации.

Коллекция New Age of Venture из пяти изображений создана в партнерстве с дизайнером Александром Курманиным и NFT-художником Павлом Харитоновым. Ее позиционируют как "образы для венчурных инвесторов будущего".

Инвесторы и партнеры Digital Horizon получат некоторые экземпляры из коллекции в подарок.

Примерить образы можно с помощью Telegram-бота, созданного компанией Texel.

Ранее ForkLog рассказывал, как создать, приобрести и продать NFT.

https://forklog.com/kak-vypustit-nft-i-prodat-tvit-rukovodstvo-dlya-nachinayushhih/