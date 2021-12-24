Digital Horizon выпустила NFT-коллекцию цифровой одежды для венчурных инвесторов
Сегодня, 01:35
Международная инвестиционная компания Digital Horizon выставила на продажу через маркетплейс OpenSea цифровую одежду в виде NFT. Об этом ForkLog сообщили представители организации.
Коллекция New Age of Venture из пяти изображений создана в партнерстве с дизайнером Александром Курманиным и NFT-художником Павлом Харитоновым. Ее позиционируют как "образы для венчурных инвесторов будущего".
Инвесторы и партнеры Digital Horizon получат некоторые экземпляры из коллекции в подарок.
Примерить образы можно с помощью Telegram-бота, созданного компанией Texel.
Ранее ForkLog рассказывал, как создать, приобрести и продать NFT.
https://forklog.com/kak-vypustit-nft-i-prodat-tvit-rukovodstvo-dlya-nachinayushhih/
По материалам: ForkLog