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Digital Horizon выпустила NFT-коллекцию цифровой одежды для венчурных инвесторов

Digital Horizon выпустила NFT-коллекцию цифровой одежды для венчурных инвесторов


Международная инвестиционная компания Digital Horizon выставила на продажу через маркетплейс OpenSea цифровую одежду в виде NFT. Об этом ForkLog сообщили представители организации.


Коллекция New Age of Venture из пяти изображений создана в партнерстве с дизайнером Александром Курманиным и NFT-художником Павлом Харитоновым. Ее позиционируют как "образы для венчурных инвесторов будущего".


Инвесторы и партнеры Digital Horizon получат некоторые экземпляры из коллекции в подарок.


Примерить образы можно с помощью Telegram-бота, созданного компанией Texel.


Ранее ForkLog рассказывал, как создать, приобрести и продать NFT.


https://forklog.com/kak-vypustit-nft-i-prodat-tvit-rukovodstvo-dlya-nachinayushhih/
# Экономика

По материалам: ForkLog

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