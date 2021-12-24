Дмитрий Нагиев ищет себе венеролога

54-летний ведущий и актер Дмитрий Нагиев шокировала фанатов своей просьбой. Шоумен активно ведет сво инстаграм-аккаунт. На сей раз он дал повод фолловерам думать о том, что страдает деликатной болезнью. «Кто-нибудь может посоветовать недорогого венеролога?», – огорошил Дмитрий Нагиев просьбой. Ведущий не стал вдаваться в подробности того, что с ним случилось и для чего ему понадобился данный врач.Дмитрий Нагиев Подписчики разделились на два лагеря. Одни всерьез забеспокоились за своего любимца, а другие посчитали, что Дмитрий Нагиев просто пошутил. Отметим, что актер известен своей любовью к шуткам и каламбурам. Напомним, недавно Дмитрий Нагиев стал участником эротического проекта, попробовав себя в новом амплуа. Артист сыграл свингера в российской комедии. Сюжет картины закручивается вокруг того, как в новогоднюю ночь две любовные пары меняются интимными партнерами. Дмитрий Нагиев – завидный холостяк, который после развода с Алисой Шер так ни разу и не женился. Свою личную жизнь телеведущий предпочитает хранить в тайне. Правда, периодически брутальному артисту приписывают романы с известными женщинами. У знаменитости есть 32-летний сын Кирилл, который пошел по стопам звездного отца, выбрав актерскую профессию.