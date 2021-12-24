Дочь Леры Кудрявцевой в три года уже стала лидером в детском саду

50-летняя телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась успехами 3-летней дочери Маши в детском саду. Лера Кудрявцева сильно любит свою трехлетнюю дочь Машу. Свободное от работы время телеведущая посвящает малышке: звезда играет с девочкой и занимается ее развитием. В Instagram Кудрявцева делится значимыми моментами из жизни Маши. Так, на прошлой неделе артистка выложила трогательное видео с первого новогоднего утренника малышки, где девочка выступила в роли Снежинки.Сегодня, Кудрявцева опубликовала ролик, где трехлетняя Маша хвастается новым достижением. Девочка выиграла награду «Лидер недели» в детском саду.Маша Макарова получила грамоту и значок Вместе с почетным званием девочка получила грамоту и памятный значок. Звездная мама похвалила дочь за старания и успехи: «Это твоя награда? Ты лидер, да? Моя ты умница. Ты молодец. Я тебя поздравляю».Маша Макарова К слову, в прошлом месяце Лера похвасталась, как ее маленькая дочь читает стихотворение наизусть возле украшенной елки. Кудрявцева была горда трехлетней Машей, ведь в своем возрасте девочка смогла осилить длинное произведение школьной программы. Малышка рассказала произведение А.Н. Плещеева «Осень наступила». Отметим, в начале декабря Кудрявцева с головой погрузилась в новогоднюю суету. Вместе с трехлетней Машей звезда нарядила праздничную елку. На ролике, который телеведущая опубликовала в микроблоге, ее дочка с радостью показывала, какие елочные украшения ей понравились больше всего.