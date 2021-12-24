Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочь Леры Кудрявцевой в три года уже стала лидером в детском саду

Дочь Леры Кудрявцевой в три года уже стала лидером в детском саду
50-летняя телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась успехами 3-летней дочери Маши в детском саду. Лера Кудрявцева сильно любит свою трехлетнюю дочь Машу. Свободное от работы время телеведущая посвящает малышке: звезда играет с девочкой и занимается ее развитием. В  Instagram Кудрявцева делится значимыми моментами из жизни Маши. Так, на прошлой неделе артистка выложила трогательное видео с первого новогоднего утренника малышки, где девочка выступила в роли Снежинки.
Сегодня, Кудрявцева опубликовала ролик, где трехлетняя Маша хвастается новым достижением. Девочка выиграла награду «Лидер недели» в детском саду.  
Маша Макарова получила грамоту и значок Вместе с почетным званием девочка получила грамоту и памятный значок. Звездная мама похвалила дочь за старания и успехи: «Это твоя награда? Ты лидер, да? Моя ты умница. Ты молодец. Я тебя поздравляю».
                                                  Маша Макарова К слову, в прошлом месяце Лера похвасталась, как ее маленькая дочь читает стихотворение наизусть возле украшенной елки. Кудрявцева была горда трехлетней Машей, ведь в своем возрасте девочка смогла осилить длинное произведение школьной программы. Малышка рассказала произведение А.Н. Плещеева «Осень наступила». Отметим, в начале декабря Кудрявцева с головой погрузилась в новогоднюю суету. Вместе с трехлетней Машей звезда нарядила праздничную елку. На ролике, который телеведущая опубликовала в микроблоге, ее дочка с радостью показывала, какие елочные украшения ей понравились больше всего.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Наталья Водянова показала сына-именинника и призналась, что по нему скучает
Наталья Водянова показала сына-именинника и призналась, что по нему
Дочь Леры Кудрявцевой в три года уже стала лидером в детском саду
Дочь Леры Кудрявцевой в три года уже стала лидером в детском саду
Гадание по картинке: что вас ждет в январе 2022 года
Гадание по картинке: что вас ждет в январе 2022 года
Сергей Лавров отметил успехи России в продвижении этики искусственного интеллекта в ЮНЕСКО
Сергей Лавров отметил успехи России в продвижении этики
ВПР по четырем предметам может пройти на компьютерах
ВПР по четырем предметам может пройти на компьютерах
Кейт Миддлтон показала, как украсила елку в Вестминстерском аббатстве
Кейт Миддлтон показала, как украсила елку в Вестминстерском аббатстве
Депутат Госдумы: Президент на первый план всегда ставит интересы людей
Депутат Госдумы: Президент на первый план всегда ставит интересы людей
Токен NEAR подорожал на 50% после анонса интеграции стейблкоина от Terra
Токен NEAR подорожал на 50% после анонса интеграции стейблкоина от
Часть биткоинов с кошелька называющего себя клиентом WEX «минера» поступила на Binance
Часть биткоинов с кошелька называющего себя клиентом WEX «минера»
Эти достижения можно получить на Xbox One и Xbox Series X | S в праздничный период
Эти достижения можно получить на Xbox One и Xbox Series X | S в
Bandai Namco подводит итоги «отличного года для игр» в новом трейлере
Bandai Namco подводит итоги «отличного года для игр» в новом трейлере
Анастасия Макеева на своем юбилее развлекала себя пением под аккомпанемент мужа
Анастасия Макеева на своем юбилее развлекала себя пением под

Топ на сегодня

Ксения Раппопорт сделала милое фото с дочками
Ксения Раппопорт сделала милое фото с дочками
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку и впервые показали свою дочь Лилибет
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку и
Критерии выбора поставщика на ведение кадрового учета
Критерии выбора поставщика на ведение кадрового учета
Стало известно, почему рухнул брак Григория Лепса
Стало известно, почему рухнул брак Григория Лепса
В Дагестане начали борьбу с незаконно подключенными к электросетям майнерами
В Дагестане начали борьбу с незаконно подключенными к электросетям

Еще по теме

Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Лера Кудрявцева показала забавный видеоролик с развитой не по годам 3-летней дочкой
Дочь Леры Кудрявцевой начала ходить