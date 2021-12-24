Дочка Этери Тутберидзе заявила, что она «блатная»

Дочь тренера Этери Тутберидзе, Диана Дэвис жестко высказалась о критике. В Санкт-Петербурге начался чемпионат России по фигурному катанию. Дочь Этери Тутберидзе и ее партнер выступили отлично, показав высокие результаты. Однако их триумф порадовал не всех. Диане Дэвис и Глебу Смолкину постоянно приходится слышать негативные комментарии в свой адрес. Связано это с тем, что мама Дианы — прославленный тренер Этери Тутберидзе. Пару то и дело обвиняют в блате. Вот и на чемпионате России по фигурному катанию без едких комментариев не обошлось. Еще бы, ведь Дэвис и Смолкин заняли третье место по итогам ритм-танца. Многие зрители, присутствовавшие на трибунах, решили, что конкурентам Дианы и Глеба специально занижают баллы. После того, как Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро получили неожиданно низкие оценки, поклонники спорта даже принялись свистеть, выражая свое возмущение. Так или иначе, третье место у Дэвис и Смолкина отвоевать никто не смог.Этери Тутберидзе с дочерью Позднее спортсмены ответили на вопросы журналистов. Разумеется, многих из них интересовали именно обвинения в блате. «Мы не читаем, что о нас пишут. Нет времени. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители, мы блатные», — заявили спортсмены. Кстати, Этери Тутберидзе посетила соревнования в танцах на льду. Она лично благословила дочь на удачный прокат, после чего скрылась в подтрибунном помещении. «Этери Георгиевна смотрела от бортика? Вообще неинтересно, там много людей, мои родители тоже с трибуны смотрели», — подчеркнул после проката Смолкин. Напомним, что Диана Дэвис является единственной дочерью Этери Тутберидзе. В детстве у будущей спортсменки диагностировали нейросенсорную тугоухость из-за неправильно прописанных антибиотиков. Диагноз негативно повлиял на координацию движений Дианы, но даже это не помешало ей добиться больших успехов в фигурном катании. Этери Тутберидзе неоднократно признавалась, что очень гордится дочерью. Сейчас она мечтает о том, чтобы наследница попала на Олимпиаду и достойно выступила.