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Дочки Эммануила Виторгана обрадовались первым новогодним подаркам от Нелли Кобзон

Дочки Эммануила Виторгана обрадовались первым новогодним подаркам от Нелли Кобзон
Жена актера Эммануила Виторгана поделилась трогательным видео, в котором ее дочери разбирают подарки, которые им принесла вдова  Иосифа Кобзона. Известный актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина воспитывают двух общих дочерей. Этель - 3 года, а Кларе - 2 года. Девочки уже получили первые новогодние подарки. Порадовать малышек решила Нелли Кобзон.
Нелли Кобзон и Эммануил Виторган с женой и дочерью Вдова артиста давно дружит с семьей Эммануила Виторгана. Этель и Клара остались очень довольны сюрпризами. Девочки поблагодарили тетю Нелли. Жена актера поделилась милым видео в личном блоге. «Подарок от Неллички Кобзон…Прислала нашим доченькам новогодние подарки! Каждый год традиция в этой замечательной семье, поздравлять своих друзей!» — отметила Ирина Виторган. «Какое счастье у малышек. Как приятно смотреть❤️», «Много ли ребёнку для счастья надо!», «Зайки сладкие!! Нелли низкий поклон за её доброту!💝💖💝», «Какая забота! Просто прелесть! 😍👏👏 детки милые!😍», «Как приятно смотреть, как дети разбирают подарки, так умиляет❤️», «Какие подарочки хорошие, видно деткам понравились. С наступающим новым годом вас! Милые котятки!», «Куколки счастливы! Пусть в их жизни всегда будут подарки. Даже без повода»,  — откликнулись поклонники в Instagram.
                              Эммануил Виторган с дочерьми Напомним, у Эммануила и Ирины Виторган подрастают две общие дочери. От первого брака у актера еще есть дочь. Ксения — дважды мама. Она воспитала дочь Александру и сына Никиту. Внучка артиста тоже стала мамой. В семье подрастают Марк и Алиса. От второго брака с Аллой Балтер у актера есть сын. Максим Виторган подарил своему отцу троих внуков. В браке с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг у него появились на свет дочь Полина и сын Даниил. В 2013 году артист женился на телеведущей Ксении Собчак. 18 ноября 2016 году у супругов появился на свет сын Платон.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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