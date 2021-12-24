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Допрашивать свидетелей и потерпевших можно будет онлайн

Допрашивать свидетелей и потерпевших можно будет онлайн

01:07  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1184595-7



Свидетелей и потерпевших могут разрешить допрашивать в режиме видеоконференции. Такой закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 24 декабря.

Закон разработан главой Комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и членом этого комитета Валерием Пономарёвым.

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают, что потерпевшие, эксперты, свидетели по уголовному делу смогут участвовать в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи. Как ранее сказал Андрей Кутепов, закон направлен на соблюдение принципа уголовно-процессуального законодательства о разумном сроке уголовного судопроизводства.


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«В большинстве случаев невозможно провести допрос перечисленных участников процесса, которые могут находиться на большом удалении от органов предварительного следствия»», — отметил сенатор. Это затягивает сроки расследования.

Сейчас не все органы предварительного расследования имеют необходимое оборудование для онлайн-допроса. В документе есть оговорка, что онлайн-допрос будет возможен лишь при наличии технической возможности.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#полиция #суд

Ещё материалы: Валерий Пономарев


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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