Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0

Сооснователь Twitter и CEO Block Джек Дорси считает, что интернет концепции Web 3.0 на основе блокчейна не будет децентрализованным из-за сильного влияния венчурного капитала.

You don’t own “web3.”



The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It’s ultimately a centralized entity with a different label.



Know what you’re getting into…