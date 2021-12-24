Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0

Сооснователь Twitter и CEO Block Джек Дорси считает, что интернет концепции Web 3.0 на основе блокчейна не будет децентрализованным из-за сильного влияния венчурного капитала.

You don’t own “web3.”



The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It’s ultimately a centralized entity with a different label.



Know what you’re getting into… — jack⚡️ (@jack) December 21, 2021

"Вы не владеете Web 3. Это делают венчурные компании и их поставщики капитала. В конечном итоге это централизованное предприятие под другим лейблом. Знайте во что ввязываетесь", — написал он.

Пост собрал более 42 000 лайков и 7017 ретвитов. В развернувшейся дискуссии многие не согласились с Дорси. Ему также напомнили, что его проекты привлекли "кучу венчурных денег".

And this is why I know exactly what I mean. — jack⚡️ (@jack) December 21, 2021

"Именно поэтому я точно знаю, что имею в виду", — ответил Дорси.

Его сторонники указали на данные Messari, свидетельствующие, что венчурные фирмы владеют значительными объемами токенов многих крупных блокчейн-проектов.

Данные: Twitter.

В числе поддержавших Дорси оказался Илон Маск, который спросил, "видел ли кто-нибудь Web 3" вообще. Экс-глава Twitter в ответ намекнул на венчурного гиганта Силиконовой долины Andreessen Horowitz (a16z):

"Это где-то между a и z".

It’s somewhere between a and z — jack⚡️ (@jack) December 21, 2021

Фирма уделяет много внимания проектам в сфере технологий и сторонник Web 3.0 генеральный партнер Крис Диксон подключился к обсуждению. Он напомнил известное высказывание Махатмы Ганди о стадиях победы:

"Сначала вас игнорируют, потом смеются, затем борются, а после вы побеждаете".





You’re a fund determined to be a media empire that can’t be ignored…not Gandhi. — jack⚡️ (@jack) December 21, 2021

"Вы фонд, полный решимости быть медиа-империей, которую нельзя игнорировать… не Ганди", — заявил Дорси.

Следом он ретвитнул карикатуру, на которой изображено, как благодаря буму технологий Web 3.0 капитал вливается в венчурные компании, а розничным инвесторам достаются капли.

Andreessen Horowitz заблокировала Дорси в Twitter, а он обратился к прямой критике фирмы, предложив заменить в ее слогане — "Мы инвестируем в ПО, покоряющее мир" — последнее слово на Web.

“we invest in software eating the world”



*web — jack⚡️ (@jack) December 22, 2021

"Это заявление о миссии всегда ощущалось как-то мрачно", — добавил Дорси.

Напомним, в декабре основанная и возглавляемая им платежная компания Square сменила название на Block, чтобы подчеркнуть приверженность блокчейну.

Ранее компания инвестировала в биткоин $50 млн и $170 млн собственного капитала.