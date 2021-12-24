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Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0

Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0


Сооснователь Twitter и CEO Block Джек Дорси считает, что интернет концепции Web 3.0 на основе блокчейна не будет децентрализованным из-за сильного влияния венчурного капитала.



"Вы не владеете Web 3. Это делают венчурные компании и их поставщики капитала. В конечном итоге это централизованное предприятие под другим лейблом. Знайте во что ввязываетесь", — написал он.  


Пост собрал более 42 000 лайков и 7017 ретвитов. В развернувшейся дискуссии многие не согласились с Дорси. Ему также напомнили, что его проекты привлекли "кучу венчурных денег".



"Именно поэтому я точно знаю, что имею в виду", — ответил Дорси.


Его сторонники указали на данные Messari, свидетельствующие, что венчурные фирмы владеют значительными объемами токенов многих крупных блокчейн-проектов.


Данные: Twitter.

В числе поддержавших Дорси оказался Илон Маск, который спросил, "видел ли кто-нибудь Web 3" вообще. Экс-глава Twitter в ответ намекнул на венчурного гиганта Силиконовой долины Andreessen Horowitz (a16z):


"Это где-то между a и z". 



Фирма уделяет много внимания проектам в сфере технологий и сторонник Web 3.0 генеральный партнер Крис Диксон подключился к обсуждению. Он напомнил известное высказывание Махатмы Ганди о стадиях победы:


"Сначала вас игнорируют, потом смеются, затем борются, а после вы побеждаете".




"Вы фонд, полный решимости быть медиа-империей, которую нельзя игнорировать… не Ганди", — заявил Дорси.


Следом он ретвитнул карикатуру, на которой изображено, как благодаря буму технологий Web 3.0 капитал вливается в венчурные компании, а розничным инвесторам достаются капли.



Andreessen Horowitz заблокировала Дорси в Twitter, а он обратился к прямой критике фирмы, предложив заменить в ее слогане — "Мы инвестируем в ПО, покоряющее мир" — последнее слово на Web.



"Это заявление о миссии всегда ощущалось как-то мрачно", — добавил Дорси.


Напомним, в декабре основанная и возглавляемая им платежная компания Square сменила название на Block, чтобы подчеркнуть приверженность блокчейну.


Ранее компания инвестировала в биткоин $50 млн и $170 млн собственного капитала.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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