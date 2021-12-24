Джесс Пауэлл: Kraken рассмотрит возможность выдачи кредитов под залог NFT

Криптовалютная биржа Kraken работает над созданием NFT-маркетплейса, который предложит широкий спектр услуг, включая связанные с кредитованием. Об этом глава компании Джесс Пауэлл рассказал в интервью Bloomberg.

По его словам, платформа предоставит клиентам кастодиальный сервис. Kraken также рассматривает возможность создания системы, в которой клиенты смогут использовать NFT в качестве залога по кредитам.

«Если вы разместите токен CryptoPunk на Kraken, мы хотим иметь возможность отразить его стоимость на вашем счете. При желании, вы сможете занять средства под этот залог. Компания работает над системой определения ликвидационной стоимости депонированных NFT», — сказал Пауэлл.

Глава биржи считает, что в 2022 году сфера применения NFT существенно расширится. По его мнению, использование токенов в качестве залогового обеспечения является лишь одним из возможных вариантов.

«Первая фаза — спекуляции, вторая — покупка произведений искусства и поддержка художников, третья — функциональное использование NFT», — объяснил он.

Кредитование под залог NFT — относительно новое [10 — virus] направление. Концепция таких займов была представлена в январе прошлого года, когда разработчик Алекс Масмей анонсировал проект Rocket, который так и не был запущен.

Сейчас на рынке присутствуют сразу несколько игроков, предлагающих подобные услуги в той или иной форме. Среди крупнейших — NFTfi, Strip Finance, Drops DAO и Unbanked.

В связи с сопутствующими NFT рисками, эти платформы выдают займы по высоким ставкам — от 15% до 20%. Поскольку речь идет о представителях сектора DeFi, кредиторы могут получить значительную прибыль.

Суммы кредитов в этом сегменте уже достигают миллионов долларов. Например, в октябре на платформе NFTfi одобрили заем в размере $1,42 млн. Обеспечением выступил NFT от Larva Labs — Autoglyph #488.

Венчурные инвесторы также поддерживают молодое направление. 22 декабря платформа Arcade привлекла $15 млн в рамках раунда финансирования Серии A. Ее запуск запланирован на I квартал 2022 года.

Напомним, в декабре Kraken приобрела платформу для стейкинга Staked. Компания назвала сделку «одним из крупнейших приобретений в индустрии», но не раскрыла финансовые подробности.