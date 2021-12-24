Города России с самой сильной энергетикой

Вадим Карасев

Энергетикой обладает не только люди, но и различные вещи, а также места. Эксперты рассказали, какие города России обладают самой мощной энергетикой.

Энергетика человека зависит от десятков и сотен факторов. Один из самых главных факторов — место проживания. Описанные далее города идеально подойдут для того, чтобы посетить их, наполниться силой, энергией и восстановить биополе.

Санкт-Петербург

Творческая и культурная столица страны — это не просто слова. В этом городе самая высокая концентрация креативных людей в стране. Многие одаренные люди стремятся переехать туда на постоянное проживание. Это не удивительно, ведь в Петербурге очень располагающая к творчеству атмосфера. Туда полезно периодически ездить, чтобы восстанавливать биополе, обретать мотивацию и энтузиазм.

Самые древние города

Возраст применительно к человеку означает ослабление энергии, но городам старение идет на пользу, ведь они впитывают в себя все больше и больше энергии. Самый древний город России — Дербент. Ему более 2000 лет, что делает его старейшим городом Дагестана и современной России в целом. В нем сосредоточена сила множества народов, энергия огромного числа событий. Это великолепное место силы, которое стоит посетить каждому.

Также в список древнейших городов входят Керчь, Старая Ладога (Ленинградская область), Великий Новгород (Новгородская область), Ростов Великий (Ярославская область), Муром (Владимирская область), Смоленск, Псков, Брянск, Владимир. Все эти города тоже полезны для жизни и для посещения, так как в них сосредоточены мощные энергетические потоки и вибрации.

Москва

Москва — город с одними из самых сильных вибраций в мире. Однако не стоит спешить его посещать, потому что энергетика Москвы крайне динамична и может быть деструктивной для людей из сел и малых городов, где жизнь течет спокойно и размеренно. Да, наша столица крайне сильна, но выдержать ее темп могут не все. Для многих ее энергетика не будет созидательной. Скорее, наоборот — она потребует стойкости и терпения.

Мертвый город Аркаим

Древний город Аркаим, находящийся в Челябинской области, сейчас пуст. Да, сейчас это просто место с повышенной энергетической активностью, но примерно четыре тысячи лет назад это было населенное людьми поселение. Ученые считают, что в Аркаиме была древняя обсерватория. Посетите одну из самых известных энергетических точек России, чтобы загадать там желание и просто впитать в себя силу истории.