Итоги Games With Gold в 2021 году: 49 бесплатных игр на сумму в $1075





Подписки Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate позволяют игрокам, в качестве одного из преимуществ, получить доступ к ежемесячным бесплатным играм в рамках программы Games With Gold. В 2021 году программа Games With Gold заметно проигрывала по «громким» проектам подписке Game Pass. Если еще несколько лет назад в Games With Gold могли выдавать AAA-новинки или действительно высокооцененные и качественные игры, в 2021 году таких проектов было минимальное количество.

Мы решили подвести итоги программы Games With Gold в 2021 году, в целом вспомнив, что именно предлагали бесплатно «золотым» подписчикам в рамках программы. Некоторые цифры Games With Gold в 2021 году:

Суммарно в Games With Gold за 2021 год было добавлено 49 игр. Обычно в подписку в течение года добавляют 48 игр, в этом году исключение произошло из-за 5 игр вместо 4 в феврале (давали дополнительно Gears 5).Суммарно в 2021 году игры, которые добавили в Games With Gold, стоили $1074,52. Отметим, что в Game Pass в этом году добавили игр более чем на $6300.Самые дорогие игры 2021 года в Games With Gold — Truck Racing Championship и Darksiders III (на момент добавления в подписку стоили $59,99).Самая известная и высокооцененная игра, которую предложили в Games With Gold в 2021 году – Gears 5.

Полный список игр, которые выдали в 2021 году по программе Games With Gold, можно видеть ниже.

Все игры по Games With Gold в 2021 году

Январь:

Little Nightmares ($19.99)Dead Rising ($19.99)The King of Fighters XIII ($29.99)Breakdown ($9.99)

Февраль:

Gears 5 ($39.99)Resident Evil ($19.99)Dandara: Trials of Fear Edition ($14.99)Indiana Jones and the Emperor’s Tomb ($9.99)Lost Planet 2 ($19.99)

Март:

Warface: Breakout ($19.99)Vicious Attack Llama Apocalypse ($14.99)Metal Slug 3 ($9.99)Port Royale 3 ($19.99)

Апрель:

Vikings: Wolves of Midgard ($39.99)Truck Racing Championship($59.99)Dark Void ($14.99)Hard Corps: Uprising ($14.99)

Май:

Armello ($19.99)Dungeons 3 ($29.99)Lego Batman ($19.99)Tropico 4 ($9.99)

Июнь:

The King’s Bird ($19.99)Shadows: Awakening ($29.99)NeoGeo Battle Coliseum ($9.99)Injustice: Gods Among Us ($19.99)

Июль:

Planet Alpha ($19.99)Rock of Ages 3: Make & Break ($29.99)Conker: Live & Reloaded ($9.99)Midway Arcade Origins ($19.99)

Август:

Darksiders III ($59.99)Yooka-Laylee ($39.99)Lost Planet 3 ($19.99)Garou: Mark of the Wolves ($9.99)

Сентябрь:

Warhammer: Chaosbane ($39.99)Mulaka ($19.99)Zone of the Enders HD Collection ($29.99)Samurai Shodown II ($9.99)

Октябрь:

Aaero ($14.99)Hover ($24.99)Castlevania: Harmony of Despair ($14.99)Resident Evil Code: Veronica X ($19.99)

Ноябрь:

Moving Out ($24.99)Kingdom Two Crowns ($19.99)Rocket Knight ($14.99)Lego Batman 2 DC Super Heroes ($19.99)

Декабрь:

The Escapists 2 ($19.99)Tropico 5 – Penultimate Edition ($24.99)Orcs Must Die! ($14.99)Insanely Twisted Shadow Planet ($9.99)