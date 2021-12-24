Изобретен телеэкран, имитирующий вкус еды. Его нужно просто облизать

Вадим Карасев

В скором времени люди смогут посетить ресторан, оставаясь дома, заявляют японские ученые, которые изобрели уникальное устройство Taste the TV (TTTV), сообщает Reuters.

Как считают ученые, прототип телевизионного экрана может обеспечить лучшее взаимодействие человека с миром с эпоху коронавируса.



"Цель состоит в том, чтобы люди могли получить опыт чего-то вроде посещения ресторана на другом конце света, пока они остаются дома", — заявил профессор университета Мэйдзи Гомей Мияшита.

В устройство Taste the TV (TTTV) встроены 10 канистр, из которых подаются ароматизаторы в зависимости от демонстрируемого на экране. После этого гаджет подает готовую жидкость на покрывающую поверхность гигиеническую пленку, чтобы пользователь мог ощутить вкус.

На разработку прототипа экрана у профессора с 30 студентами ушло около года. Предварительная стоимость устройства составляет около 875 долларов.

Одна из студенток продемонстрировала журналистам, как работает изобретение, заказав вкус шоколада, — вскоре после этого на уникальный экран поступила жидкость, которая на вкус была точно как молочный шоколад.

Сам Миясита намерен использовать разработанную технологию с некоторыми компаниями для имитации вкуса пиццы или шоколада на ломтиках хлеба. При этом он планирует установить на телеэкран приложения для обучения поваров и сомелье, а также разнообразные викторины и тесты.

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