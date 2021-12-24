Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Изобретен телеэкран, имитирующий вкус еды. Его нужно просто облизать

Изобретен телеэкран, имитирующий вкус еды. Его нужно просто облизать

В скором времени люди смогут посетить ресторан, оставаясь дома, заявляют японские ученые, которые изобрели уникальное устройство Taste the TV (TTTV), сообщает Reuters.

Как считают ученые, прототип телевизионного экрана может обеспечить лучшее взаимодействие человека с миром с эпоху коронавируса.

"Цель состоит в том, чтобы люди могли получить опыт чего-то вроде посещения ресторана на другом конце света, пока они остаются дома", — заявил профессор университета Мэйдзи Гомей Мияшита.

В устройство Taste the TV (TTTV) встроены 10 канистр, из которых подаются ароматизаторы в зависимости от демонстрируемого на экране. После этого гаджет подает готовую жидкость на покрывающую поверхность гигиеническую пленку, чтобы пользователь мог ощутить вкус.

На разработку прототипа экрана у профессора с 30 студентами ушло около года. Предварительная стоимость устройства составляет около 875 долларов.

Одна из студенток продемонстрировала журналистам, как работает изобретение, заказав вкус шоколада, — вскоре после этого на уникальный экран поступила жидкость, которая на вкус была точно как молочный шоколад.

Сам Миясита намерен использовать разработанную технологию с некоторыми компаниями для имитации вкуса пиццы или шоколада на ломтиках хлеба. При этом он планирует установить на телеэкран приложения для обучения поваров и сомелье, а также разнообразные викторины и тесты.

Как писал ранее NEWSTES, недовольные куннилингусом самки жуков-чернотелок уходят на поиски нового самца.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0
Джек Дорси усомнился в децентрализации Web 3.0
Павел Дуров поддержал разработчиков Toncoin. Цена токена выросла на 46%
Павел Дуров поддержал разработчиков Toncoin. Цена токена выросла на
Стиль зумеров и тиктокеров: балахоны, корсеты и бьюти-эксперименты — как менялся образ Билли Айлиш
Стиль зумеров и тиктокеров: балахоны, корсеты и бьюти-эксперименты —
Изобретен телеэкран, имитирующий вкус еды. Его нужно просто облизать
Изобретен телеэкран, имитирующий вкус еды. Его нужно просто облизать
Binance отказалась от сжигания BNB «вручную» в пользу нового алгоритма
Binance отказалась от сжигания BNB «вручную» в пользу нового алгоритма
Утечка: список бесплатных игр по программе Games With Gold в январе
Утечка: список бесплатных игр по программе Games With Gold в январе
Эти 35 игр выйдут в Game Pass в день релиза в 2022 году
Эти 35 игр выйдут в Game Pass в день релиза в 2022 году
Наталья Водянова показала сына-именинника и призналась, что по нему скучает
Наталья Водянова показала сына-именинника и призналась, что по нему
Дочь Леры Кудрявцевой в три года уже стала лидером в детском саду
Дочь Леры Кудрявцевой в три года уже стала лидером в детском саду
Гадание по картинке: что вас ждет в январе 2022 года
Гадание по картинке: что вас ждет в январе 2022 года
Сергей Лавров отметил успехи России в продвижении этики искусственного интеллекта в ЮНЕСКО
Сергей Лавров отметил успехи России в продвижении этики
ВПР по четырем предметам может пройти на компьютерах
ВПР по четырем предметам может пройти на компьютерах

Топ на сегодня

Критерии выбора поставщика на ведение кадрового учета
Критерии выбора поставщика на ведение кадрового учета
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку и впервые показали свою дочь Лилибет
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку и
Стало известно, почему рухнул брак Григория Лепса
Стало известно, почему рухнул брак Григория Лепса
Александр Овечкин зацеловал младшего сына (видео)
Александр Овечкин зацеловал младшего сына (видео)
В Дагестане начали борьбу с незаконно подключенными к электросетям майнерами
В Дагестане начали борьбу с незаконно подключенными к электросетям

Еще по теме

Ученые разработали устройство, которое может менять вкус продуктов
Taste Buddy: уникальная ложка от британских ученых
Испанские ученые разработали виртуальный секс–кинотеатр
Ученые создали девайс, который помогает пережить опыт без принятия наркотиков