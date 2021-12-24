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Эмин Агаларов воссоединился с Аленой Гавриловой и впервые показал их дочь

Эмин Агаларов воссоединился с Аленой Гавриловой и впервые показал их дочь

Говорят, что разбитую чашку не склеить, но Эмину Агаларову и Алене Гавриловой это, кажется, удалось. Супруги, которые в прошлом году объявили о расставании, решили дать своим отношениям второй шанс. По крайней мере, об этом говорит новый семейный клип певца на песню "31.12". В нем снялась сама Алена и их с Эмином дочь Афина, которую от любопытных глаз родители ранее скрывали.


Премьеру видео у себя в инстаграме Эмин сопроводил трогательным постом.

Наш клип! Когда не нужно лишних слов... Пусть любовь всегда будет в ваших сердцах. Спасибо всем, кто принял участие в нашей новогодней истории, особенно Алене Гавриловой и нашей дочери Афинке,

— написал Агаларов.


Алена Гаврилова с дочерью


Эмин Агаларов с дочерью

Алена также запостила клип в своем блоге — запись Эмин прокомментировал эмодзи в виде сердец.

Этим видео мы хотим пожелать всем тепла и любви и поздравить с наступающими праздниками!

— написала Алена.


Алена Гаврилова в клипе

В клипе все трое снялись в роли самих себя — счастливой семьи, которая готовится к Новому году. В комментариях подписчики Алены и Эмина тепло встретили новое видео и порадовались за воссоединение пары.

Стоит отметить, что в прошлом году в прессе появлялась информация о помолвке Агаларова с дочерью замглавы Министерства обороны Азербайджана Фатимой Садыковой, но, очевидно, эти сообщения оказались всего лишь слухами.


Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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