Эти 35 игр выйдут в Game Pass в день релиза в 2022 году





В этом году подписка Xbox Game Pass уже не пополнится новыми проектами, если Microsoft не подготовила никакого сюрприза на последние дни декабря. Уже подводятся итоги подписки Game Pass, и подсчитано, что суммарно в 2021 году в нее было добавлено игр более чем на $6300. При этом, далеко не все игры, которые обещали выпустить в 2021 году в подписке Game Pass, вышли, и их релиз теперь ожидается в будущем году.

Уже известно о 35 играх, которые должны выйти в подписке Xbox Game Pass в 2022 году, сразу в день релиза. Вот эти проекты:

The Anacrusis — 13 января 2021 г.Windjammers 2 — 20 января 2021 г.Pupperazzi — 20 января 2021 г.A Memoir Blue — 10 февраля 2021 г.Edge of Eternity — 10 февраля 2021 г.Total War: Warhammer III (только PC) — 17 февраля 2021 г.Weird West — 31 марта 2021 г.S.T.A.L.K.E.R. 2 — 28 апреля 2021 г.Starfield — 11 ноября 2021 г.Nobody Saves the World — в начале годаShredders — февральHello Neighbor 2ScornA Plague Tale: RequiemEiyuden Chronicles RisingParty AnimalsRedfallReplacedSlime Rancher 2SomervilleVictoria 3 (только PC)Warhammer 40,000: DarktideRoboquestDead Static DriveAs Dusk FallsShe Dreams ElsewhereCrusader Kings III (Xbox Series X | S)BushidenChinatown Detective AgencySignalisTrek To YomiSomervilleSniper Elite 5Deathloop — не раньше 14 сентября, официально пока игра к выходу в Game Pass не заявлена

Естественно, этот список не окончательный. У Microsoft есть огромное количество игр, которые объявлены к выходу в Game Pass сразу после релиза, но эти проекты пока не имеют даже примерного года выпуска. Например, среди таких игр Atomic Heart, Avowed, Bushiden, Contraband, Everwild, Fable, Forza Motorsport, Loot River, Perfect Dark, Senua’s Saga: Hellblade II, State of Decay 3, The Outer Worlds 2 и многие многие другие.