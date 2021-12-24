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Эти достижения можно получить на Xbox One и Xbox Series X | S в праздничный период

Эти достижения можно получить на Xbox One и Xbox Series X | S в праздничный период


Многие игроки с приставками Xbox One и Xbox Series X | S любят завершать игры на 100%, выбивая все возможные достижения. Но иногда разработчики добавляют в игры достижения, которые можно получить только в определенные даты.

Портал trueachievements опубликовал список достижений в играх, которые связаны с Xbox Live, где можно получить достижения в праздничный период (некоторые только в праздный период, то есть всего 1 раз в году). Вот игры из этого списка, которые относятся к Xbox One и Xbox Series X | S:



The Swindle — только 24 декабря. Достижение: You’re a Mean One.



Halo: The Master Chief Collection — 25 декабря и 1 января. Достижения: Elder Signs и Third Time’s A Charm (Halo 3), Destination Vacation (Halo 2),



Chickens Madness – только 25 декабря. Достижение: Merry Quizmas.



It’s Quiz Time – только 25 декабря. Достижение: Secret Achievement.

Ознакомиться с подробностями, как получить достижения, можно на сайте trueachievements.

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По материалам: newxboxone

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