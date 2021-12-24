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Кейт Миддлтон показала, как украсила елку в Вестминстерском аббатстве

Кейт Миддлтон показала, как украсила елку в Вестминстерском аббатстве

Вчера в официальном инстаграме герцогов Кембриджских появились новые снимки 39-летней Кейт Миддлтон — праздничные и атмосферные. На них герцогиня украшает елку в Вестминстерском аббатстве.

На снимках она позирует в красном кардигане Miu Miu с белым воротничком, в котором она появилась в тизере к рождественскому концерту Together at Christmas, и черных брюках.

Я так рада, что стала ведущей концерта в Вестминстерском аббатстве — в месте, которое является особенным для нас с Уильямом,

— отметила герцогиня.


Участие в праздничном оформлении Вестминстерского аббатства Кейт Миддлтон приняла 7 декабря — за день до рождественского концерта, который она организовала. Она украшала красными лентами елку из Большого Виндзорского парка, подаренную королевой Елизаветой II, и венок из Королевского садоводческого общества.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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