Китайский IT-гигант Baidu потратит шесть лет на создание метавселенной

На создание метавселенной в рамках проекта XiRang китайскому технологическому гиганту Baidu может потребоваться шесть лет. Об этом пишет CNBC со ссылкой на вице-президента компании Ма Цзе.

Baidu приступила к работе над проектом XiRang в конце прошлого года. 27 декабря компания планирует провести ежегодную конференцию для разработчиков в своем виртуальном пространстве.

По словам Ма, на текущем уровне реализации метавселенная компании может единовременно принять около 100 000 пользователей. Он подчеркнул, что Baidu стремится создать платформу с открытым исходным кодом — инфраструктуру для виртуального мира.

В минувший вторник компания продемонстрировала XiRang журналистам. В CNBC отметили, что платформа действительно далека от совершенства. В частности, виртуальное пространство медленно подгружается, а аватары пользователей ведут себя слишком нереалистично.

Ма отметил, что XiRang не поддерживает криптовалюты и другие цифровые активы вроде NFT. Однако, по его словам, в основе платформы лежит технология, «похожая на блокчейн».

Ранее власти Китая назвали NFT и метавселенные потенциальными схемами Понци.

Напомним, в декабре СМИ узнали о планах Alibaba и Huawei выйти на рынок метавселенных.