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Китайский IT-гигант Baidu потратит шесть лет на создание метавселенной

Китайский IT-гигант Baidu потратит шесть лет на создание метавселенной


На создание метавселенной в рамках проекта XiRang китайскому технологическому гиганту Baidu может потребоваться шесть лет. Об этом пишет CNBC со ссылкой на вице-президента компании Ма Цзе.


Baidu приступила к работе над проектом XiRang в конце прошлого года. 27 декабря компания планирует провести ежегодную конференцию для разработчиков в своем виртуальном пространстве.


По словам Ма, на текущем уровне реализации метавселенная компании может единовременно принять около 100 000 пользователей. Он подчеркнул, что Baidu стремится создать платформу с открытым исходным кодом — инфраструктуру для виртуального мира. 


В минувший вторник компания продемонстрировала XiRang журналистам. В CNBC отметили, что платформа действительно далека от совершенства. В частности, виртуальное пространство медленно подгружается, а аватары пользователей ведут себя слишком нереалистично. 


Ма отметил, что XiRang не поддерживает криптовалюты и другие цифровые активы вроде NFT. Однако, по его словам, в основе платформы лежит технология, «похожая на блокчейн».


Ранее власти Китая назвали NFT и метавселенные потенциальными схемами Понци.


Напомним, в декабре СМИ узнали о планах Alibaba и Huawei выйти на рынок метавселенных.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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