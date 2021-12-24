Лариса Гузеева показала, как изменилась за 20 лет

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала архивное фото с Аликой Смеховой и дала совет, как быть счастливой. Лариса Гузеева поделилась в Instagram двумя кадрами с Аликой Смеховой. Первое фото было сделано не так давно. «В один из НГ выпусков забежала ко мне на работу Алика Смехова. Жизнь так складывается, что дружить стало некогда- только на съёмках, урывками. 🎄🎬🍾🥂🤸‍♂️ Всем сосредоточиться и не наделать лишнего в канун Праздника!🥂🎂🍾», посоветовала Гузеева под снимком с подругой-актрисой.Лариса Гузеева и Алика Смехова А сегодня телеведущая опубликовала редкий архивный кадр со Смеховой. Лариса показала, как они со звездной подругой выглядели лет двадцать назад. Артистки сделали яркий макияж и дополнили образы очками. 62-летняя телеведущая программы «Давай поженимся!» оригинально ответила хейтерам.Лариса Гузеева и Алика Смехова «Это было давнооооо - лет …дцать назааааад(пою)🤸‍♂️ Друзья, спасибо за добрые слова, любовь и признание! Время идёт и это прекрасно, что мы живы и можем радоваться, любить, творить. Чего и вам всем желаю. Не считайте чужие года, морщины, килограммы и деньги. И будет вам счастье!🎄🍾🥂👗💍👛👜»— высказалась Гузеева. «Какие красотки😍вы с Аликой, как вино, с годами дороже и лучше», «Девчонки потрясающие просто!! Одни улыбки, чего стоят!!👏🌲», «Две богини. Хочется на них всегда смотреть. А Алика ещё и поёт бесподобно. Обожаю ее тембр ❤️❤️❤️», «Невероятные красотки тогда! Супер-мега-невероятные, потрясающие, роскошные сейчас!», - отметили поклонники.Как призналась Гузеева, в последнее время на нее столько всего обрушилось, что она заподозрила — ее сглазили: «Вы верите в сглаз? Ну да, что-то я потерялась. Не выберусь никак. И вам не хворать» — сделала признание ведущая шоу «Давай поженимся!» Видимо, она еще не восстановилась после коронавируса, который проходил в тяжелой форме. Напомним, в больницу Лариса Гузеева попала 26 сентября с жалобами на повышенную температуру и кашель. Первый тест на коронавирус дал отрицательный результат, но потом телеведущей провели повторные анализы, выявившие у нее опасный недуг. На момент госпитализации её легкие почти не были поражены, но болезнь развивалась стремительно. Уже через несколько дней врачи обнаружили 60% поражения органов дыхания. В лечении ведущей применили дорогое лекарство, которое используется для спасения тяжелобольных пациентов. Препарат имеет серьезные побочные действия, но в случае Гузеевой он, наоборот, привел к положительному результату.