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Лера Кудрявцева сообщила о провалах в памяти

Лера Кудрявцева сообщила о провалах в памяти
Ведущая Лера Кудрявцева рассказала о тяжелых последствиях коронавируса. Звезда до сих пор не восстановилась после перенесенной коронавирусной инфекции. Ведущая НТВ заболела ковидом почти год назад. Болезнь протекала в легкой форме и врачи разрешили ей лечиться дома. Однако через пару месяцев телезвезда столкнулась с серьезными последствиями болезни. Ведущая рассказала, что недуг дал осложнения на нервную систему. Она стала быстро уставать, терять концентрацию внимания, а потом столкнулась с провалами в памяти. «Через 2-3 месяца после ковида нервная система у меня «накрылась». Памяти после болезни совсем нет. Приходится тренировать. Сижу с кроссвордами, учу что-то. Ну говорят, нужно следить, чтобы нейроны были всегда активны, вот занимаюсь», — сказала Кудрявцева.
Лера Кудрявцева Врачи говорят, что Кудрявцевой может помочь курс медицинских процедур. Помимо этого ей надо наладить режим сна и следить за своим рационом. «Очень хорошо помогают капельницы с озоном, они успокаивают воспалительные процессы в организме», — цитирует невролога Сергея Длина КП. Не может справиться с последствиями болезни и Лариса Гузеева. Ведущая, кстати, тоже жаловалась на проблемы с памятью. Еще она не может сбросить набранные за время лечения килограммы. Недавно Гузеева заподозрила, что её проблемы со здоровьем связаны с мистикой. Главной свахе страны кажется, что её кто-то сглазил.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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