Лиза Арзамасова с маленьким сыном любуется новогодней елкой (видео)

Актриса Лиза Арзамасова поделилась милым видео с 4-месячным сыном, в котором она показывает малышу елочные игрушки на новогодней елке. Лиза Арзамасова поделилась новым видео со своим сыном, которому в декабре исполнилось четыре месяца. Актриса показала, как Лев с интересом разглядывает нарядную елку, сидя у мамы на руках. Видно, что с каждым днем его взгляд становится более осмысленным и внимательным. Звезда «Папиных дочек» рассказала, что очень хотела пойти с ребенком на ледовое шоу «Снежная королева», режиссером которого стал её муж Илья Авербух. Однако она решила, что Лев пока не дорос до шумных и массовых мероприятий. О своих планах актриса рассказала в Instagram. «Лев Ильич ещё совсем мал для того, чтобы оценить красоту ледовых представлений! А как было бы здорово уже в этом году вместе с ним оказаться на сказке «Снежная Королева» в постановке Ильи. Но! Я очень надеюсь, что вы посмотрите и всё нам с Лёвой расскажите 💖❤️💖», — сказала Арзамасова. Видео с сыном звездной пары, кстати, вызвало жаркие споры в Сети. Поклонники не могут договориться о том, на кого из родителей Лев похож больше. Одним кажется, что он растет копией своей матери, а другие видят поразительное сходство с отцом. «Взгляд один в один, как у Авербуха», «Но глазки мамины! Сразу видно, чей сын», — высказываются фанаты. Кстати, Лиза не только нянчится с сыном, а Илья занят своими ледовыми представлениями, они еще успевают посещать светские мероприятия. Так на днях пара посетила торжественный ужин BoscoFamily в Петровском пассаже.Лиза Арзамасова и Илья Авербух на бранче Bosco Family Гостям провели экскурсию по украшенным павильонам, показывали и давали примерить вечерние наряды. В BoscoCasa была воссоздана съемочная площадка фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»