Лунный день сегодня 24 декабря 2021 года
В лунном календаре каждый сможет найти подсказки, которые помогут обрести уверенность и преодолеть любые трудности. Советы астрологов будут актуальными для тех, кто хочет управлять своей судьбой независимо от фазы и влияния Луны.
Эта пятница будет довольно стабильным по энергетике днем. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют уделить время духовному очищению и обучению, чтобы обрести не только уверенность, но и новые знания, которые помогут в решении важных вопросов.
Фаза Луны: 20 лунный день убывающая Луна проведет в созвездии Девы. День будет удачным для получения новых знаний, освобождения от вредных привычек и уединенной работы, благодаря которой получится избежать конфликтов и сосредоточиться.
Магнитные бури 24 декабря: небольшое возмущение на Солнце приведет к слабой магнитной буре. Астрологи рекомендуют позаботиться о самочувствии и обезопасить себя от влияния солнечных ветров.
Что принесет удачу сегодня
обучение;
уединение;
завершение текущих дел;
забота о здоровье;
духовные практики;
освобождение от всего ненужного;
финансовые операции.
Что отпугнет успех в этот день
командная работа;
конфликты;
импульсивные поступки;
переутомление.
Домашние дела по лунному календарю
В пятницу под влиянием Девы можно заниматься домашними делами, однако астрологи рекомендуют делать паузы, чтобы исключить переутомление. В этот день можно избавляться от лишних вещей, мыть полы, а также создавать уют, переставляя мебель или изменяя декор. Неуместными будут шумные посиделки и выяснение отношений с близкими.
Одежда и талисманы удачи на эту пятницу
В пятницу сохранить хорошее настроение и привлечь удачу в делах помогут фиолетовый, лиловый, сиреневый и белый цвета. С их помощью будет проще контролировать эмоции и сосредотачиваться на важном. Приглушенные цвета будут сглаживать разногласия в том случае, если придется много общаться. Камнями-талисманами станут циркон, камень, способный исцелить недуги, а также авантюрин, добавляющий мудрости и уверенности. В качестве украшений на этот день стоит выбирать изделия из дерева, кожи и металла.
Настроение и здоровье в 20 лунный день
Пятница будет позитивным днем, если избегать общения с токсичными и негативно настроенными людьми, а также соблюдать осторожность. Влияние геомагнитного возмущения может сказаться на самочувствии, поэтому серьезные физические нагрузки лучше отложить и лечь спать пораньше. Уместным будет укрепление иммунитета с помощью включения в рацион питания свежих овощей, а также отваров трав.
Финансы и работа 24 декабря
Под эгидой созвездия Девы в пятницу будут легче даваться сложные задачи и принятие ответственных решений. Этот день подходит для обучения и перенимания опыта, составления и подписания договоров, в том числе финансовых. Астрологи рекомендуют лишь не тропиться и обдумывать каждый шаг, чтобы быстро прийти к поставленной цели. День неудачен для коллективной работы, которая может усугубить конфликтную ситуацию и стать причиной ухудшения репутации.
Любовь и общение по лунному календарю
Сфера любви в эту пятницу будет энергетически неудачной. День больше подходит для анализа и работы над ошибками. Астрологи рекомендуют решить существующие проблемы в отношениях. Общение в эти лунные сутки будет напряженным, поэтому так важно обходить стороной острые темы и больше времени проводить в одиночестве, борясь с дурными привычками.