Лунный день сегодня 24 декабря 2021 года

Вадим Карасев

В лунном календаре каждый сможет найти подсказки, которые помогут обрести уверенность и преодолеть любые трудности. Советы астрологов будут актуальными для тех, кто хочет управлять своей судьбой независимо от фазы и влияния Луны.

Эта пятница будет довольно стабильным по энергетике днем. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют уделить время духовному очищению и обучению, чтобы обрести не только уверенность, но и новые знания, которые помогут в решении важных вопросов.

Фаза Луны: 20 лунный день убывающая Луна проведет в созвездии Девы. День будет удачным для получения новых знаний, освобождения от вредных привычек и уединенной работы, благодаря которой получится избежать конфликтов и сосредоточиться.

Магнитные бури 24 декабря: небольшое возмущение на Солнце приведет к слабой магнитной буре. Астрологи рекомендуют позаботиться о самочувствии и обезопасить себя от влияния солнечных ветров.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

обучение;уединение;завершение текущих дел;забота о здоровье;духовные практики;освобождение от всего ненужного;финансовые операции.командная работа;конфликты;импульсивные поступки;переутомление.

В пятницу под влиянием Девы можно заниматься домашними делами, однако астрологи рекомендуют делать паузы, чтобы исключить переутомление. В этот день можно избавляться от лишних вещей, мыть полы, а также создавать уют, переставляя мебель или изменяя декор. Неуместными будут шумные посиделки и выяснение отношений с близкими.

Одежда и талисманы удачи на эту пятницу

В пятницу сохранить хорошее настроение и привлечь удачу в делах помогут фиолетовый, лиловый, сиреневый и белый цвета. С их помощью будет проще контролировать эмоции и сосредотачиваться на важном. Приглушенные цвета будут сглаживать разногласия в том случае, если придется много общаться. Камнями-талисманами станут циркон, камень, способный исцелить недуги, а также авантюрин, добавляющий мудрости и уверенности. В качестве украшений на этот день стоит выбирать изделия из дерева, кожи и металла.

Настроение и здоровье в 20 лунный день

Пятница будет позитивным днем, если избегать общения с токсичными и негативно настроенными людьми, а также соблюдать осторожность. Влияние геомагнитного возмущения может сказаться на самочувствии, поэтому серьезные физические нагрузки лучше отложить и лечь спать пораньше. Уместным будет укрепление иммунитета с помощью включения в рацион питания свежих овощей, а также отваров трав.

Финансы и работа 24 декабря

Под эгидой созвездия Девы в пятницу будут легче даваться сложные задачи и принятие ответственных решений. Этот день подходит для обучения и перенимания опыта, составления и подписания договоров, в том числе финансовых. Астрологи рекомендуют лишь не тропиться и обдумывать каждый шаг, чтобы быстро прийти к поставленной цели. День неудачен для коллективной работы, которая может усугубить конфликтную ситуацию и стать причиной ухудшения репутации.

Любовь и общение по лунному календарю

Сфера любви в эту пятницу будет энергетически неудачной. День больше подходит для анализа и работы над ошибками. Астрологи рекомендуют решить существующие проблемы в отношениях. Общение в эти лунные сутки будет напряженным, поэтому так важно обходить стороной острые темы и больше времени проводить в одиночестве, борясь с дурными привычками.