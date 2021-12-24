Лунный календарь окрашивания волос на январь 2022 года

Вадим Карасев

Начать год с позитива и обрести уверенность поможет смена имиджа. Новый цвет волос выгодно подчеркнет красоту и привлекательность. Перекрашивать локоны лучше всего в благоприятные дни января.

С помощью окрашивания волос можно изменить жизнь и обрести уверенность в себе. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к рекомендациям астрологов, чтобы начать 2022 год успешно и не навредить своим локонам. Смена оттенка, выполненная в благоприятное время, будет поддерживать здоровье и красоту волос.

1 января: начало января Луна проведет в созвездии Стрельца. Энергетика убывающей Луны нейтральна, и в этот день можно окрашивать волосы, а также закрашивать отросшие корни. Астрологи рекомендуют выбирать щадящие красители, которые будут мягко воздействовать на локоны и предотвратят сечение кончиков.

2, 3 января: два дня Луна пробудет в созвездии Козерога. Новолуние 2 января — не время для окрашивания. 3 января — прекрасное время для того, чтобы освежить прическу, добавить яркости или перекраситься.

4, 5 января: рост Луны в созвездии Водолея — отличное время для тех, то мечтает изменить образ. Смена цвета волос поможет привлечь в жизнь благополучные перемены, а яркие оттенки станут незаменимыми для тех, кому не хватает оптимизма и напора.

6, 7 января: Луна перемещается в Знак Рыб, и окрашивание волос будет удачным 6 января. В этот день яркие локоны помогут позабыть о грусти и решительно заняться преображением к лучшему. Окрашивание, сделанное 7 числа, может быстро разонравиться, и астрологи рекомендуют отказаться от него в этот день, заменив его тщательным уходом за волосами.

8, 9 и 10 января: три дня ночное светило будет в Овне. Энергетика растущей Луны коварна, поэтому астрологи рекомендуют тщательно подходить к вопросу окрашивания. Лучшим днем будет 8 число, когда благодаря смене оттенка получится привлечь удачу в делах.

11, 12 января: энергетика Луны в Тельце благоприятна, и в эти дни с помощью окрашивания можно изменить жизнь к лучшему. Выбирая светлые оттенки, получится привлечь финансовое благополучие и обрести уверенность в завтрашнем дне.

13, 14 и 15 января: рост Луны в Близнецах — рискованное время для окрашивания. Эти три дня будут сильными по энергетике, и новый цвет волос лишь добавит хлопот. Астрологи рекомендуют заняться уходом за волосами, чтобы в зимний период они оставались сильными и блестящими.

16, 17 января: дни перед Полнолунием Луна проведет в созвездии Рака. Этот период нейтрален по энергетике, а значит, можно ходить к проверенному стилисту, чтобы освежить цвет волос или сделать необычное окрашивание. Благодаря смене имиджа получится сохранить позитивный настрой и не переживать по пустякам.

18, 19 и 20 января: в день Полнолуния 18 числа окрашивание волос может спровоцировать агрессию, поэтому процедуру лучше перенести на 19 января. В этот день энергетика убывающей Луны во Льве будет благоприятной, и новое окрашивание скажется на настроении и самочувствии.

21, 22 января: убывающая Луна перемещается в созвездие Девы. Эти дни подходят для окрашивания. Выбор лучше всего сделать в пользу натуральных оттенков. С помощью такой смены имиджа будет проще находить общий язык с окружающими людьми.

23, 24 января: окрашивание волос под влиянием убывающей Луны в Весах — отличная подстраховка от сомнений и робости. Темные оттенки будут уместными и помогут повысить самоуверенность.

25, 26 января: в эти дни Луна будет в Скорпионе. Энергетика убывающего ночного светила будет максимально положительной 25 января, и в этот день можно проводить смелые эксперименты. Смена цвета волос пройдет успешно, если довериться профессионалу и не бояться перемен.

27, 28 и 29 января: Луна в Стрельце пробудет три дня, и это время будет довольно противоречивым по энергетике. Окрашивание волос пройдет удачно, если выбрать первый из трех дней. Именно 27 числа смена цвета локонов пройдет без неприятностей.

30, 31 января: последние дни января убывающая Луна проведет в Знаке Козерога. Это время не подходит для окрашивания из-за вероятности получить не тот результат, который был запланирован. Этот период стоит посвятить отдыху и заняться уходом за волосами, чтобы холода не сказались на их красоте и здоровье.