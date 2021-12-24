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Максим Галкин не позволил Алле Пугачевой исполнить детскую мечту

Максим Галкин не позволил Алле Пугачевой исполнить детскую мечту
Максим Галкин и Алла Пугачева готовятся грандиозно отметить Новый год. Для создания праздничной атмосферы пара богато украсила свой роскошный замок в подмосковной деревне Грязь. Не забыли супруги и о главном символе праздника – новогодней ели. Лесную красавицу нарядили не только в доме, но и на участке возле замка. В самом центре мини-амфитеатра рабочие установили шикарную елку высотой почти в десять метров, а рядом появилась огромная деревянная лошадка, сделанная на заказ. Юные наследники Галкина и Пугачевой используют гигантскую игрушку по прямому назначению – Лиза и Гарри в компании своего знаменитого отца не раз взбирались на лошадь, чтобы покачаться. Фото огромной белоснежной качалки рядом с новогодней елью появилось у «ЭГ».
Максим Галкин с женой и детьми Сама Алла Борисовна как-то во время обхода своих владений тоже хотела оседлать деревянного скакуна, но ее заботливый муж этому воспрепятствовал. Дело в том, что для 72-летней Примадонны подобное развлечение могло быть очень опасным. Известно, что сейчас Алла Пугачева занята подготовкой подарков для своих близких. По традиции, заведенной артисткой, в новогоднюю ночь презенты в ее именных коробочках получают все гости замка. Открыть такие подарки гостям разрешается уже позже – лишь по возвращении домой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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