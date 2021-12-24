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Marathon увеличит хешрейт на 600% после «рекордной» покупки майнеров у Bitmain

Marathon увеличит хешрейт на 600% после «рекордной» покупки майнеров у Bitmain


Американская майнинговая компания Marathon Digital Holdings заключила контракт с Bitmain на покупку "рекордного количества" биткоин-майнеров Antminer S19XP.


https://twitter.com/MarathonDH/status/1474093801761214485

Согласно графику поставок, заказанные установки будут отгружены производителем с июля по декабрь 2022 года.


В связи с покупкой Marathon обновит часть оборудования. В компании ожидают, что после развертывания новых майнеров парк составит примерно 199 000 биткоин-майнеров с совокупным хешрейтом около 23,3 EH/s.


"Этот рост представляет собой увеличение более чем на 600% по сравнению с текущими мощностями и на 75% от нашего предыдущего прогноза — 13,3 EH/s к середине 2022 года", — заявил CEO Marathon Фред Тиль.


По его словам, бизнес-модель компании позволяет инвестировать в оборудование, а не в инфраструктуру, что и дало возможность сделать крупный заказ.


В Bitmain отметили, что Marathon "остается одним из самых важных клиентов".


Ранее майнинговая компания расширила соглашение с провайдером инфраструктуры Compute North, чтобы разместить более 100 000 установок для добычи биткоина.


Напомним, по результатам третьего квартала Marathon намайнила 1254,4 BTC (~$64 млн на момент написания). Это на 91% выше показателя за предыдущий период.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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