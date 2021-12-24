Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Мария Кожевникова о борьбе с затяжной депрессией: "Ничего не хотела, перестала разговаривать с друзьями, потолстела"

Мария Кожевникова о борьбе с затяжной депрессией: "Ничего не хотела, перестала разговаривать с друзьями, потолстела"

Мария Кожевникова о борьбе с затяжной депрессией: "Ничего не хотела, перестала разговаривать с друзьями, потолстела"

37-летняя Мария Кожевникова призналась, что в течение трех лет боролась с депрессией. Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Я — мама".

Кожевникова сказала, что ей вообще ничего не хотелось, она не выходила в свет и практически все время проводила дома. При этом она не пыталась справиться с проблемой самостоятельно и обращалась к специалистам за помощью.

Я искала людей, которые могли бы помочь. Искала ответы, ресурсы. Перестала разговаривать с друзьями, их сейчас почти не осталось, перестала ездить на дни рождения. Слов было — ноль, во время каждого телефонного звонка ощущала опустошение. Ходила к различным психологам. И к гипнозу обращалась, и с психосоматикой работала,

— отметила Мария.


Однако лучше ей не становилось — она набрала лишний вес и столкнулась с проблемами со здоровьем.

Я ничего не хотела. Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно — жить без желания и мечты. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой. Вставала с утра и думала: "Чего я хочу?". А я вообще ничего не хотела. Больше трех лет жила в депрессии,

— откровенно призналась она.

По словам Кожевниковой, свои проблемы она не переносила на близких — возлюбленного и троих сыновей — и старалась уделять им максимум времени и внимания. Со временем депрессия звезды стала уходить, и она начала возвращаться к нормальной жизни. Большую поддержку Марии оказал ее возлюбленный Евгений Васильев.

Супруг (пара не состоит в официальном браке. — Прим. ред.) говорит: "Ты была лысой и стокилограммовой, значит, мы пройдем и все остальное",

— сказала она.


Мария Кожевникова с сыновьями
Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Замена всего одного нуклеотида в генах, регулирующих метаболизм тестостерона, влияет на спортивные успехи и риск болезней
Замена всего одного нуклеотида в генах, регулирующих метаболизм
Участники образовательного проекта «Волонтёр» в «Смене» провели онлайн-встречу с ребятами из Республики Беларусь
Участники образовательного проекта «Волонтёр» в «Смене» провели
Школьники Москвы пополнили ряды движения «Юнармия»
Школьники Москвы пополнили ряды движения «Юнармия»
Cozy Grove получает бесплатное зимнее обновление
Cozy Grove получает бесплатное зимнее обновление
Консольный эксклюзив Xbox — игра Planet of Lana выйдет в 2022 году
Консольный эксклюзив Xbox — игра Planet of Lana выйдет в 2022 году
Amber Group назначила топ-менеджером бывшего управляющего директора Goldman Sachs
Amber Group назначила топ-менеджером бывшего управляющего директора
Marathon увеличит хешрейт на 600% после «рекордной» покупки майнеров у Bitmain
Marathon увеличит хешрейт на 600% после «рекордной» покупки майнеров
Города России с самой сильной энергетикой
Города России с самой сильной энергетикой
Александр Цекало с женой запечатлелись в поездке за рождественской елкой
Александр Цекало с женой запечатлелись в поездке за рождественской
Анастасия Волочкова доказала, что ее подпись подделывали в Большом театре
Анастасия Волочкова доказала, что ее подпись подделывали в Большом
Новый выпуск журнала «Вестник образования» Минпросвещения России посвящён итогам Года науки и технологий в образовании
Новый выпуск журнала «Вестник образования» Минпросвещения России
Бытовые привычки богатых людей: как ежедневно растить денежный поток
Бытовые привычки богатых людей: как ежедневно растить денежный поток

Топ на сегодня

Александр Овечкин зацеловал младшего сына (видео)
Александр Овечкин зацеловал младшего сына (видео)
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку и впервые показали свою дочь Лилибет
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку и
Магическая сила кофе: как он влияет на энергетику и биополе
Магическая сила кофе: как он влияет на энергетику и биополе
Иван Янковский и Диана Пожарская подтвердили, что поженились
Иван Янковский и Диана Пожарская подтвердили, что поженились
Наталья Поклонская показала свой особняк в Крыму, рассказав о неприятном происшествии
Наталья Поклонская показала свой особняк в Крыму, рассказав о

Еще по теме

Мария Кожевникова рассказала о желании, которое загадала в день рождения
"Я в глубокой депрессии": Мария Кожевникова обратилась к специалистам из-за психического расстройства
Мария Кожевникова рассказала о причинах ее ухода из "Универа"
Мария Кожевникова показала сюрприз от мужа на день рождения