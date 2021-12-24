Мария Кожевникова о борьбе с затяжной депрессией: "Ничего не хотела, перестала разговаривать с друзьями, потолстела"

Вадим Карасев

37-летняя Мария Кожевникова призналась, что в течение трех лет боролась с депрессией. Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Я — мама".

Кожевникова сказала, что ей вообще ничего не хотелось, она не выходила в свет и практически все время проводила дома. При этом она не пыталась справиться с проблемой самостоятельно и обращалась к специалистам за помощью.

Я искала людей, которые могли бы помочь. Искала ответы, ресурсы. Перестала разговаривать с друзьями, их сейчас почти не осталось, перестала ездить на дни рождения. Слов было — ноль, во время каждого телефонного звонка ощущала опустошение. Ходила к различным психологам. И к гипнозу обращалась, и с психосоматикой работала,

— отметила Мария.





Однако лучше ей не становилось — она набрала лишний вес и столкнулась с проблемами со здоровьем.

Я ничего не хотела. Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно — жить без желания и мечты. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой. Вставала с утра и думала: "Чего я хочу?". А я вообще ничего не хотела. Больше трех лет жила в депрессии,

— откровенно призналась она.

По словам Кожевниковой, свои проблемы она не переносила на близких — возлюбленного и троих сыновей — и старалась уделять им максимум времени и внимания. Со временем депрессия звезды стала уходить, и она начала возвращаться к нормальной жизни. Большую поддержку Марии оказал ее возлюбленный Евгений Васильев.

Супруг (пара не состоит в официальном браке. — Прим. ред.) говорит: "Ты была лысой и стокилограммовой, значит, мы пройдем и все остальное",

— сказала она.





Мария Кожевникова с сыновьямиМариана Панкина