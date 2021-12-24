МИД заявил о работе на Украине 10 тысяч западных военных инструкторов
На Украине сейчас работают около 10 тысяч западных военных инструкторов, 4 тысячи из которых — военнослужащие армии США, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее словам, иностранные военные, вопреки заявлениям западных стран, присутствуют в регионе не ради мира, а "ровно наоборот".
Захарова назвала ложью заявления о том, что иностранные военные инструкторы на Украине якобы принимают участие в мероприятиях по обеспечению безопасности страны и в "сдерживании российской военной агрессии".
Обстановка продолжает деградировать, указала дипломат. Она предупредила, что Киев готовится закончить конфликт военным путем, делая при этом "лживые" заявления о стремлении к деэскалации.