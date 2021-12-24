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МИД заявил о работе на Украине 10 тысяч западных военных инструкторов

МИД заявил о работе на Украине 10 тысяч западных военных инструкторов

На Украине сейчас работают около 10 тысяч западных военных инструкторов, 4 тысячи из которых — военнослужащие армии США, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, иностранные военные, вопреки заявлениям западных стран, присутствуют в регионе не ради мира, а "ровно наоборот".

Чем больше становится инструкторов, тем больше становится военный бюджет Украины. Чем больше туда поставляется вооружений, тем чаще мы слышим взрывы не только на линии соприкосновения, - они происходят непосредственно в районе гражданской инфраструктуры.

Захарова назвала ложью заявления о том, что иностранные военные инструкторы на Украине якобы принимают участие в мероприятиях по обеспечению безопасности страны и в "сдерживании российской военной агрессии".

Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе.

Обстановка продолжает деградировать, указала дипломат. Она предупредила, что Киев готовится закончить конфликт военным путем, делая при этом "лживые" заявления о стремлении к деэскалации.

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По материалам: uposters.ru

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