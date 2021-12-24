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Минпросвещения планирует утвердить новый свод правил русской орфографии в начале 2022 года

Минпросвещения планирует утвердить новый свод правил русской орфографии в начале 2022 года

08:34  Автор: Кристина Стащенко


Источник: ТАСС



В начале следующего года Минпросвещения планирует утвердить свод правил русской орфографии и пунктуации. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС. 

В начале ноября Минпросвещения подготовило проект постановления, которым определяется полный и отвечающий современному состоянию русского языка свод правил орфографии и пунктуации. 

В частности, в нем отмечалось, что первым общеобязательным сводом правил, который устранил разнобой в правописании, стали правила, утвержденные в 1956 году. Тем не менее, за прошедшее время в языке произошли изменения, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых не было регламентировано. В результате правила потребовалось доработать. 

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В Минпросвещения ожидают, что новый свод «будет не только отражать нормы, зафиксированные в правилах 1956 года, но и во многих случаях дополнит и уточнит их с учетом современной практики письма». Отмечалось также, что в качестве исполнителей по его созданию были привлечены представители орфографической комиссии РАН.

Ранее Минпросвещения предложило закрепить требование к знанию государственного языка РФ в качестве одного из базовых квалификационных требований для замещения должностей государственной и муниципальной службы. 



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По материалам: pnp.ru

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