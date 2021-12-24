Модный дайджест: от главных моделей года до благотворительной толстовки Тимоти Шаламе

Вадим Карасев

В конце недели подводим итоги и вспоминаем важные и интересные события мира моды. Сайт models.com назвал главных моделей года, Симон Порт Жакмюс вместе с бабушкой снялся для обложки Elle, а Тимоти Шаламе вместе с Хайдером Акерманом выпустили благотворительную толстовку. Об этом и другом подробнее рассказываем в нашем дайджесте.

1.Лила Мосс снялась в кампании Ermanno Scervino

Дочь культовой модели 1990-х Кейт Мосс Лила продолжает развивать свою модельную карьеру. На этот раз 19-летняя модель стала лицом новой весенне-летней кампании бренда Ermanno Scervino.

Ода свободе, эмансипации и женственности во всей красе,

— представили съемку в инстаграме бренда.





Лила Мосс









2.Сайт models.com назвал главных моделей года

На сайте models.com подвели итоги года. По версии экспертов индустрии моделью 2021-го стала 57-летняя Кристен Макменами, звезда 1990-х, которая в этом году триумфально вернулась в индустрию и много снималась, в том числе и на обложку Vogue. Выбор пользователей сайта при этом пал на российскую модель Софию Стейнберг, одну из самых ярких и успешных моделей своего поколения, которая сотрудничает с Dior, Saint Laurent, Chanel и другими брендами.





Кристен МакменамиСофия Стейнберг

Беллу Хадид и Адвоа Абоа отметили за то, что они в этом году обращали внимание на социально значимые темы. Адвоа (ее выбрали эксперты) участвовала в митингах за права женщин, а Белла (ей свои голоса отдали читатели) выступала в поддержку Палестины.





Адвоа АбоаБелла Хадид

Мнения сошлись в номинации "Лучшая модель и актриса" — тут единогласно выбрали Хо Ен Чон, которая уже давно выходила на подиум, но в этом году стала мировой звездой благодаря роли в корейском сериале "Игра в кальмара". Единогласно выбрали и восходящую звезду — ею стала 19-летняя Куанна Чейсингхорс, представительница коренного народа Америки.





Хо Ен ЧонКуанна Чейсингхорс

В мужской категории лучшими выбрали Олтона Мейсона (по версии экспертов) и Фернандо Линдеса (по версии читателей).





Олтон Мейсон





Фернандо Линдес

3.Тимоти Шаламе и Хайдер Акерман выпустили благотворительные толстовки

Актер Тимоти Шаламе и дизайнер Хайдер Акерман давно дружат и сотрудничают — в костюмах его марки Тимоти не раз появлялся на красных дорожках. На этот раз они решили объединить усилия и выпустить первую коллаборацию, которую планировали уже давно.

В этом году нашелся достойный повод — Тимоти и Хайдер захотели помочь организации Afghanistan Libre, которая защищает права афганских женщин и девочек. Все сборы от продажи толстовок пойдут в помощь фонду. Продаются толстовки на специальном сайте коллаборации за 175 евро.





Хайдер Акерман и Тимоти Шаламе

4.Российский бренд Yanina Couture стал официальным участником Недели высокой моды в Париже

В январе нас снова ожидает модный марафон — 24 января стартует Неделя высокой моды в Париже, и в расписании снова заявлены очные показы. В официальном расписании в качестве приглашенного участника появится и российский бренд Yanina Couture.

Первый показ бренда в новом статусе состоится 27 января, в последний день кутюрной недели. До этого дизайнер показывала свои коллекции во время Недели высокой моды в Париже 11 лет, но не обладала официальным статусом участника. Всего в рамках модного смотра пройдет 33 показа.





Гвен Стефани в платье Yanina CoutureЛеди Гага в платье Yanina CoutureНаоми Кэмпбелл в платье Yanina Couture

5.Умерла бывший главный редактор американского Vogue Грейс Мирабелла

Еще одна грустная новость из мира моды пришла на этой неделе — в возрасте 91 года из жизни ушла бывший редактор американского Vogue Грейс Мирабелла. Этот пост она занимала с 1971 по 1988 год. При этом работать в издании Мирабелла начала еще в 1951 году. В 1960-х она была ассистенткой, а затем и заместителем Дианы Вриланд, которая тогда была главным редактором Vogue.





Грейс Мирабелла

За время своей работы на посту главного редактора Грейс Мирабелла сумела повысить тираж журнала с 400 тысяч экземпляров до 1,2 миллиона. При ней в журнале появилось больше материалов, посвященных здоровью и фитнесу. В 1988 году ее сменила Анна Винтур, которая возглавляет журнал до сих пор.

6.Симон Порт Жакмюс снялся на обложку журнала вместе с бабушкой

Закончим подборку новостей на позитиве. Настал момент, которого давно ждали все те, кто следит за инстаграмом Жакмюса и уже успел влюбиться в его бабушку, которая ранее принимала участие в съемках для бренда своего внука.





Симон Порт Жакмюс с бабушкой

На этот раз дизайнер и его бабушка вместе снялись для яркой обложки Elle. Внутри можно найти и фотосессию с их участием. Как говорится, можно смотреть вечно. Реакция бабушки, когда внук вручает ей журнал, бесценна. С улыбкой умиления и встречаем уикенд.

Надя Бесчетникова