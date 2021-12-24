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На Чукотке открылся первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб»

На Чукотке открылся первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб»

На Чукотке на базе Билибинского районного центра дополнительного образования открылся первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Билибинского районного центра дополнительного образования.

На сегодняшний день в центре цифрового образования обучаются уже 230 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Обучение детей будет проходить по шести основным направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, программирование роботов, основы алгоритмики и логики.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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