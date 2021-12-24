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На дне Карского моря обнаружен знаменитый пароход «Вайгач»

На дне Карского моря обнаружен знаменитый пароход «Вайгач»

Экспедиция Русского географического общества подтвердила, что судно, найденное на дне Енисейского залива Карского моря, — это знаменитый ледокольный пароход «Вайгач». Об этом сообщает сайт РГО.

В 1910–1915 годах «Вайгач» под командованием Петра Новопашенного участвовал в Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Во время этой экспедиции исследователи на пароходах «Вайгач» и «Таймыр» впервые прошли Северным морским путем из Владивостока в Архангельск, описали побережье Восточной Сибири и многих островов, собрали большое количество данных о течениях, ледовой обстановке, климате и магнитных явлениях. 4 сентября 1913 года экспедиция открыла архипелаг, получивший название Земля императора Николая II (с 1926 года — Северная Земля). Первоначально моряки хотели дать ему название Тайвай в честь двух кораблей экспедиции.

В сентябре 1918 года после захода на Диксон «Вайгач» затонул в Енисейском заливе недалеко от мыса Ефремов Камень, наткнувшись на не обозначенный на картах скальный выступ. Сейчас это место известно как скала Вайгач. Поиски парохода начались еще в 1980-х годах, но лишь летом 2020 года экспедиции РГО и Северного флота удалось найти недалеко от мыса Ефремов Камень подводный объект на глубине 27 метров. Подтвердить, что это и есть легендарный «Вайгач», смогли в ходе экспедиции нынешнего года, организаторами которой стали РГО, Северный флот и морская инженерная компания «Фертоинг».

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По материалам: polit.ru

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