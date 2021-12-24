На внедрение широкополосного интернета в России предусмотрено 24 млрд рублей – Владимир Путин

На внедрение широкополосного интернета в России предусмотрено 24 миллиарда рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Мы стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет во всей стране. Есть планы, деньги выделяем. В школах должны закончить эту работу, выйти в сельскую местность. На эту работу предусмотрено 24 миллиарда рублей», – сказал Владимир Путин.

Президент России уточнил, что к этому процессу должна подключиться «Почта России».

«Вопрос в том, чтобы создавался контент, который шел на пользу, чтобы молодые люди не заболевали этим интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь сидением в Сети с утра до ночи, чтобы было движение, жизнь была полноценной, спортом занимались, музеи посещали, в театрах бывали. Возможности интернета должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в виртуальную жизнь и жили только в виртуальной жизни, – это деградация», – заявил Владимир Путин.

Первую масштабную пресс-конференцию Владимир Путин провел в 2001 году и затем ежегодно встречался с журналистами в таком формате, за исключением того времени, когда был премьер-министром. На самую первую пресс-конференцию с главой государства в 2001 году было аккредитовано более 500 человек, после чего число журналистов постоянно росло.

Первые семь пресс-конференций проходили в 14-м корпусе Кремля. В дальнейшем они были перенесены в Центр международной торговли на Краснопресненской набережной. В этом году пресс-конференцию перенесли из Центра международной торговли в Манеж.