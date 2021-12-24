"Наше право": Кремль объяснил стягивание войск к границе с Украиной

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена отказываться от перемещений войск по собственной территории, поскольку это ее суверенное право. Претензии Запада по этому поводу в Кремле сочли несостоятельными.

Что бы наша страна ни делала со своими войсками, она делает это в своих границах, напомнил Песков, комментируя заявление Белого дома о дальнейшем наращивании группировки на границе с Украиной.

"Мы вряд ли можем позволить и согласиться с тем, чтобы кто-либо оспаривал это наше право", – сказал он.

Сами перемещения Песков объяснил недружественными действиями США и Европы – они проводят "весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости от границы, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещения кораблей".

Это все вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности.

Как сообщал Ruposters, ранее МИД заявил о работе на Украине 10 тысяч западных военных инструкторов.