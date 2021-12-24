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Наталья Водянова показала сына-именинника и призналась, что по нему скучает

Наталья Водянова показала сына-именинника и призналась, что по нему скучает
39-летняя супер модель Наталья Водянова поделилась кадрами с сыном Лукасом, которому исполнилось 20 лет, и он учится в США. Лукас Портман отметил 20-летие. Наталья родила первенца в браке с британским аристократом Джастином Портманом. Сейчас Лукас проживает в США и учится в престижном университете. Он собирается связать свою жизнь с модой, как и его знаменитая мама. Сын Водяновой уже успел запустить собственный бренд одежды. Водянова поделилась забавными кадрами с именинником. Наталья и Лукас запечатлелись во время прогулки по Москве. Мама с сыном позировали на фоне знаменитого памятника «Рабочий и колхозница».
Наталья Водянова с сыном на прогулке по Москве «С днем рождения! Я так скучаю по тебе, пока ты учишься в Брауновском университете. Ты лучший сын, пасынок, брат, друг. Ты один из самых невероятных людей, которых я знаю. Ты так стараешься учиться и развивать свои способности, не забывая о себе и семье. Для этого нужно много сил и уверенности. Ты справишься, детка», — написала Наталья в Instagram. Наталья показала, как Лукас трогательно обнимает братьев и сестру.
Дети Натальи Водяновой Водянова  развелась с Портманом в 2011 году. У Натальи также есть от него дочь Нева, сын Виктор и двое сыновей от нынешнего мужа,  французского бизнесмена Антуана Арно. Отец Лукаса тоже обрел личное счастье. Британский аристократ женился на актрисе Морган Снайдер и воспитывает еще двоих детей.
Наталья Водянова с сыном Лукасом Поклонники Натальи пришли в восторг от идиллии в ее отношениях с детьми. «У вас настоящая семья, без интриг и наигранности», «С днём рождения сыночка! Старшие дети - особенные дети. Всё впервые, всё неуверенно и порой очень осторожно. Счастья Лукасу! Так радостно видеть его успехи, любовь к братьям и сестрёнке, к маме, к родным», «Натали, вы с сыном очень похожи!» — заверили пользователи.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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