Новый год на Карибах: внучка Бориса Ельцина Мария и Федор Смолов делятся фото с отдыха

Вадим Карасев

Новый год внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева и футболист сборной России Федор Смолов решили отметить в теплых краях — влюбленные отправились на остров Сен-Барт на Карибах. Там у семьи Марии есть особняк, так что острова она называет своим домом.





Федор СмоловМария Юмашева

Традиции отмечать Новый год на Карибских островах пара не изменяет уже третий год.

Впервые об их романе заговорили осенью 2019 года. Однако Мария и Федор свои отношения долго держали в секрете. Официально слухи подтвердились только год назад, а месяц назад 31-летний Смолов и 19-летняя Юмашева впервые вместе вышли в свет — они посетили благотворительный гала-вечер в музее "Гараж". Фотографам пара позировала вместе и не пряталась от публики.









Мариана Панкина