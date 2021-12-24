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Новый выпуск журнала «Вестник образования» Минпросвещения России посвящён итогам Года науки и технологий в образовании

Новый выпуск журнала «Вестник образования» Минпросвещения России посвящён итогам Года науки и технологий в образовании

Декабрьский номер электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России посвящён подведению итогов уходящего года, объявленного по инициативе Президента России Годом науки и технологий. В своём вступительном слове Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что трансформация образовательной среды в стране идёт в ногу с переменами, связанными с использованием современных технологий, которые стали привычной реальностью для ребят, сообщает Минпросвещения России.

«Для современных школьников вполне привычны уроки с использованием цифровых лабораторий, оборудования для демонстрационных опытов, образовательных конструкторов. Многие ребята и после уроков активно пополняют багаж своих знаний в «Кванториумах», «IT-кубах», «Точках роста». Школьники не только приобретают ценный опыт в области проектной деятельности и командной работы, примеряют на себя разные профессии, готовятся к выпускным экзаменам и поступлению в вузы, но и становятся настоящими изобретателями», – сказал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Министр просвещения рассказал о работе по развитию цифровой образовательной среды, обратив внимание на то, что приоритет отдаётся очному обучению. При этом цифровые ресурсы и технологии помогают сделать уроки интереснее и разнообразнее, расширяют возможности учеников, педагогов и родителей.

«Мы хотим показать ребятам, где бы они ни жили, что при желании они могут очень многого добиться. Мы хотим дать им всевозможные инструменты для успешной самореализации. Наша цель в том, чтобы каждый ребёнок получил доступ к качественным знаниям, реализовал свои идеи, нашёл то, что приносит ему настоящую радость, и в дальнейшем состоялся в любимом деле и внёс свой вклад в развитие нашей страны», – подчеркнул глава Минпросвещения России.

Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин рассказал о переменах, которые произошли в сфере среднего профессионального образования в Год науки и технологий, и о том, что ждёт эту сферу в дальнейшем. В частности, он коснулся проекта «Профессионалитет», направленного на построение новой модели подготовки квалифицированных кадров, в рамках которого в колледжах – участниках проекта формируются новая управленческая структура и педагогический состав, новое содержание и структура образовательных программ, создаются учебно-производственные комплексы. Он также отметил, что благодаря обновлению программ обучения и материальной базы колледжей последних лет популярность системы СПО достигла беспрецедентного уровня.

«Чтобы максимально соответствовать потребностям экономики, система среднего профобразования должна быть гибкой и ориентироваться на запросы предприятий», – подчеркнул он.

В рубрике «Главная тема» журнала «Вестник образования» Минпросвещения России также представлены интервью с Виктором Садовничим, академиком РАН, ректором МГУ им. М.В. Ломоносова, инициатором Фестиваля науки Nauka 0+, и Татьяной Тихомировой, членом-корреспондентом Российской академии образования, ведущим научным сотрудником Психологического института РАО, лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области образования за 2021 год. Эксперты рассказали о влиянии Года науки и технологий на научную жизнь российской молодёжи, развитии интереса к науке и вовлечении ребят разных возрастов в связанные с ней интересные проекты.

В рубрике «Точка зрения» эксперты поделились своими мнениями о возможностях и перспективах приобщения российских школьников к науке и современным технологиям, в том числе в рамках проектной деятельности и взаимодействия с вузами.
Новыми материалами пополнились разделы «Методика», «Документы» и «Календарь событий».

Рубрика «Новости» обновляется в журнале «Вестник образования» Минпросвещения России ежедневно и включает обзор наиболее значимых событий в сфере образования и воспитания в регионах страны.

Электронный журнал «Вестник образования» Минпросвещения России размещается в свободном доступе без необходимости оформления подписки. Периодичность выхода издания – ежемесячно.

# Общество

По материалам: edu.ru

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