Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на этот день поможет вам пережить любые проблемы, обойти стороной невзгоды, сгладить острые углы. Следуйте простым рекомендациям экспертов, чтобы не потерять удачу.

Это очень благоприятный день для того, чтобы побороть вредные энергетические привязки. Сегодня числа попробуют изменить нашу жизнь и нас самих в лучшую сторону.

Число-покровитель 24 декабря 2021 года

Наступает 358 день года. Чтобы узнать, каким он будет, необходимо выяснить число-покровитель этого дня. Для этого нужно провести простейшие расчеты — сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер пятницы:

2+4+1+2+2+0+2+1+5=19. 1+9=10. 1+0=1.

Единица приносит в нашу жизнь удачу и добра. Это светлое и мудрое число с позитивным началом. Сегодняшний день будет очень благоприятным для людей, которые любят общаться. Число 1 ценит, когда люди пребывают работают бок о бок, выручают друг друга. Это число помогает находить решения важных проблем, избавляться от обид и зависти. Любой может стать сегодня лучше, поэтому главным символом этого дня становится феникс, олицетворяющий собой прозрение, внутреннее преображение и внешнее обновление.





События 24 декабря из прошлого

События прошлых лет могут пролить свет на то, что ожидает нас сегодня. Вот что происходило 24 декабря ранее:

24 декабря 1801 года английский конструктор Ричард Тревитик представил миру первый паровой автомобиль. Это день, когда можно искать источники вдохновения или претворять в жизнь то, что было задумано ранее. Единица этому поспособствует.

24 декабря 1924 года в Албании была упразднена монархия и провозглашена республика. В этот же день, но в 1951 году Ливия была провозглашена независимым суверенным государством. Сегодня вполне вероятны различные политические изменения. Некоторые могут быть стихийными.

Советы нумерологов на эту пятницу

Не уходите с головой в мысли о прошлом. Единица не любит, когда люди оборачиваются назад. Ностальгия может стать причиной неурядиц. Она повысит риск ошибок.

В течение дня многих из нас ожидает приятный визит, удачная встреча, интересное знакомство. Не исключено, что вы повстречаете человека, который вас вдохновит на что-то интересное в будущем.

Дела могут пойти наперекосяк, если вы перестаете слушать людей, которые мудрее и опытнее вас. Не рискуйте и не надейтесь лишь на себя.

Не бойтесь искать себе пример для подражания. Сегодня многим из нас захочется быть похожими на каких-то великих людей.

Оставайтесь вовлеченными во все. Не упускайте возможности преуспеть не только в делах, но и в любви.

Неосторожность в обращении с финансами может сильно ударить по кошельку. Не давайте никому взаймы и не оформляйте кредитов.

Талисманы удачи на 24 декабря

Главный талисман этого дня — руна Манназ. Она помогает раскрывать таланты и способности. Это руна удачи, которая полностью соответствует энергии Единицы. Чтобы привлечь успех в свою жизнь и находить выход из самых сложных ситуаций, нарисуйте эту руну на правой руке. Вот как она выглядит:





Гранат — лучший камень-талисман для желающих привлечь удачу в любовной сфере. Всем, кто желает преуспеть в сфере финансов, помогут такие камни, как авантюрин, топаз, янтарь и цитрин.