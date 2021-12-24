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Ольга Бузова после скандала с бывшим мужем отправилась в клинику пластики

Ольга Бузова после скандала с бывшим мужем отправилась в клинику пластики
Ведущая и певица Ольга Бузова сходила к пластическому хирургу. Встреча с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым на светском мероприятии, похоже, сильно взволновала Ольгу Бузову. Не случайно певица последние пару дней то и дело упоминает экс-супруга в своих «Сторис» и всячески высмеивает его внезапный интерес к шоу-бизнесу и публичности, от которых он поначалу старательно открещивался. Футболист, действительно, вознамерился покорить отечественную сцену – он записал песню, а также снялся в клипе звезды «Дома-2» Марго Овсянниковой – именно с ней, к слову, он и появился на премии, где столкнулся с Бузовой. Ольга, судя по всему, осознала, что теперь будет видеться со спортсменом гораздо чаще, раз он стремится стать завсегдатаем светских вечеринок. Так что не удивительно, что телеведущая, еще не забывшая экс-супруга, озаботилась своей внешностью.
Ольга Бузова Так решили поклонники Ольги, накануне заметившие ее в клинике известного пластического хирурга. Певица не стала уточнять, зачем она посещала врача, но не исключено, что у нее в планах переделать что-то в лице или фигуре, например, увеличить грудь, что давно ей советуют сделать подписчики, сообщает «Семь дней». Напомним, весной этого года телеведущую уже подозревали в пластике. Тогда Бузову внезапно госпитализировали и провели некую экстренную операцию. Артистка пропала больше, чем на сутки, а когда вышла на связь, рассказала, что чувствует себя плохо, но не предпочла не уточнять диагноз. Многие заметили, что разговаривала исполнительница в нос, и предположили, что ей выполнили ринопластику.  
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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