Памяти Дмитрия Зимина: главное об основателе "Вымпелкома" и учредителе премии "Просветитель"

Вадим Карасев

Вчера в возрасте 88 лет скончался известный российский предприниматель, один из основателей компании "ВымпелКом", соучредитель премии "Просветитель", филантроп Дмитрий Зимин. Он умер в Швейцарии, где жил последние годы, после продолжительной болезни. О том, чем он был известен, рассказываем в нашем материале.

1. Дмитрий Зимин родился в Москве. Отца он лишился в два года — он умер в лагере под Новосибирском. Зимин говорил, что его отца арестовали за "антисоветскую агитацию".

По образованию Дмитрий Зимин был радиотехником. Он окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института. В 30 лет он защитил кандидатскую диссертацию, а в 51 год — докторскую.

2. В начале 1960-х годов он работал в закрытом научно-исследовательском учреждении — Радиотехническом институте Академии наук СССР, где занимал руководящие должности. За время своей научно-исследовательской деятельности Дмитрий Зимин стал автором более 100 научных трудов и изобретений.





3. В 1992 году он принял участие в создании акционерного общества "Вымпелком-Коммуникации" и стал его президентом и генеральным директором. Через год компания зарегистрировала торговую марку Bee Line. Компания "Вымпелком" стала первой из российских фирм, которая смогла разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

4. В начала 2000-х Зимин занялся благотворительностью. В 2002 году он основал фонд "Династия" (российские власти считают его иностранным агентом), главной целью которого была популяризация российской науки. В 2008 году фондом была учреждена премия "Просветитель", которую вручали за лучшее научно-популярное произведение на русском языке.





5. В 2015 году Минюст признал фонд "Династия" иностранным агентом, после чего Зимин принял решение о его закрытии и эмигрировал в Швейцарию. В 2016 году вместе с сыном Борисом он создал некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занималась поддержкой науки и образования в разных странах мира.

Благодаря поддержке фонда "Династия" была создана книжная программа "Книжные проекты Дмитрия Зимина", которая поддерживала издание лучших научно-популярных книг зарубежных и российских авторов.

6. Дмитрий Зимин неоднократно критиковал действующую российскую власть и ходил на акции протеста.

Я, по-видимому, патриот в том смысле, что ни за одну страну мне не бывает так стыдно, как за мою собственную.

Очень не хотелось бы, чтобы страна и дальше продолжала скатываться по наклонной — то, что сейчас происходит и в экономическом, и в нравственном отношении. И это скатывание, если угодно, обесценивает в том числе то, что я делал в этой жизни. Боюсь и одновременно надеюсь, что полного краха не случится. Хотя эта надежда пока не имеет каких-либо объективных оснований,

— говорил он.

Транспортировку Алексея Навального на специальном самолете на лечение в Германию из Омска оплачивал сын Дмитрия Борис.





Борис Зимин

7. У Дмитрия Зимина остались супруга Майя, сын Борис и шестеро внуков.





Майя и Дмитрий Зимины

Друзья и близкие о Дмитрии Зимине

Борис Зимин, сын

Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все — за то, что создал, за то, что был.

Вера Кричевская, режиссер

Один из самых интересных людей, которых я когда-либо встречала, такую биографию и такую жизнь имеют только праведники.

Леонид Парфенов, журналист

В 88 лет закончилась одна из самых удивительных жизней наших современников. Дмитрий Зимин сделал большую карьеру в оборонной промышленности — единственной советской отрасли мирового уровня. И уже в "предпенсионном" возрасте оказался способен на фантастическую конверсию, став основателем "Билайна". А потом — новый крутой поворот: будучи уже очень состоятельным человеком, Зимин отошел от дел и, став почетным президентом своей компании, занялся благотворительностью. Его фонд "Династия" финансировал научные исследования и выпуск научной литературы, а премия "Просветитель" поощряла лучших популяризаторов знаний. Стыд и срам, Зимину прилетело клеймо "иноагента" — ну, раз он средства расходовал и со своих иностранных счетов. Однако ветеран сумел продолжить работу. По делу мы общались однажды — Зимин помог с запуском фильма "Цвет нации". Было много других встреч, и каждый раз я поражался веселой уверенности Зимина: разум победит невежество, и никогда не поздно узнавать новое! Спасибо вам за эти уроки, дорогой Дмитрий Борисович.

Екатерина Шульман, политолог

Человечество часто его разочаровывало (это оно умеет), но в прогресс он верил крепко. Но какая судьба! Быть причастным ко всему лучшему, что происходило в России последние сорок лет, от мобильной связи до просвещения, быть соавтором и нашего коммуникационного взрыва, и нашего интеллектуального ренессанса. Такое никуда не девается, тверже металлов и выше пирамид, а только прорастает сквозь все наносное, все преодолевая и все делая собой: ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит.

Николай Усков, редакционный директор российского Forbes

Не стало Дмитрия Борисовича Зимина. В России мало людей, которых без всяких "но" можно назвать совестью нации. Совесть вообще по нынешним циничным временам какое-то недоразумение. Дмитрий Зимин — человек, который доказал: можно жить, придумывать, работать, помогать даже в такой России, даже в таком мире. Я помню, как этот прекрасный человек расплакался, когда я, будучи руководителем "Сноба", вручал ему премию "Сделано в России". Он был тронут, а я стеснялся несоразмерности нашего признания его заслуг. Грустно.

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

Мало кто столько сделал для развития российской науки, как Дмитрий Зимин. Великий меценат. Невосполнимая потеря.

Мариана Панкина