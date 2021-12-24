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Павел Дуров поддержал разработчиков Toncoin. Цена токена выросла на 46%

Павел Дуров поддержал разработчиков Toncoin. Цена токена выросла на 46%


Основатель Telegram Павел Дуров публично поддержал разработчиков Toncoin.


Он заявил, что гордится тем, что "созданная нами технология жива и развивается". Дуров подчеркнул, что Тoncoin не зависит от команды Telegram, и пожелал разработчикам успеха:


"В сочетании с правильной стратегией выхода на рынок у них есть все необходимое для создания чего-то грандиозного".


На фоне заявления Дурова цена токена TONCOIN стала стремительно расти.


Напомним, в мае 2020 года Павел Дуров сообщил о закрытии проекта Telegram Open Network (TON) из-за судебного конфликта с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и запрета на распределение токенов.


После закрытия TON несколько независимых команд продолжили работать над блокчейном на основе кода проекта. Среди них - Free TON (переименованный в Everscale), китайский проект от TON Community (который на данный момент не развивается) и NewTON.


Последний в мае 2020 запустил тестовую сеть NewTON Blockchain. В августе 2021 года команда TON передала домен ton.org и GitHub-репозиторий проекту NewTON, который изменил название на The Open Network. Именно он разрабатывает Toncoin.


ForkLog запросил комментарий у представителей The Open Network.


https://forklog.com/detsentralizovannoe-nasledie-durova-kak-poyavilsya-zakrylsya-i-vozrodilsya-blokchejn-proekt-telegram/
# Экономика

По материалам: ForkLog

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