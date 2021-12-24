Первый этап проекта «День без турникетов. Дети» объединил более 8,5 тысячи московских школьников

Первый этап проекта «День без турникетов. Дети» прошел на базе столичных детских технопарков и объединил более 8,5 тысячи московских школьников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что школьники посещали бесплатные познавательные экскурсии и мастер-классы. Так, для учащихся младших классов было проведено 195 мероприятий, для учеников средней школы – 180.

«Благодаря этой познавательной программе ребята смогли узнать о востребованных профессиях. У них была возможность попробовать себя в разных областях, например в креативных индустриях, мультимедийных технологиях, программировании, робототехнике. Участниками первого этапа проекта стали более 8,5 тысячи юных москвичей. В феврале следующего года стартует второй этап. Он продлится до 29 апреля», – сказала Наталья Сергунина.

Помимо 12 детских технопарков, к проекту присоединились семь площадок ранней профнавигации и 32 индустриальных партнера. Школьники посетили парк профессий «Кидзания», музей занимательных наук «Экспериментаниум», Музей киностудии «Союзмультфильм», технопарк «Сколково», аэропорт Домодедово и другие объекты.