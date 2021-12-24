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Первый этап проекта «День без турникетов. Дети» объединил более 8,5 тысячи московских школьников

Первый этап проекта «День без турникетов. Дети» объединил более 8,5 тысячи московских школьников

Первый этап проекта «День без турникетов. Дети» прошел на базе столичных детских технопарков и объединил более 8,5 тысячи московских школьников, сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что школьники посещали бесплатные познавательные экскурсии и мастер-классы. Так, для учащихся младших классов было проведено 195 мероприятий, для учеников средней школы – 180.

«Благодаря этой познавательной программе ребята смогли узнать о востребованных профессиях. У них была возможность попробовать себя в разных областях, например в креативных индустриях, мультимедийных технологиях, программировании, робототехнике. Участниками первого этапа проекта стали более 8,5 тысячи юных москвичей. В феврале следующего года стартует второй этап. Он продлится до 29 апреля», – сказала Наталья Сергунина.

Помимо 12 детских технопарков, к проекту присоединились семь площадок ранней профнавигации и 32 индустриальных партнера. Школьники посетили парк профессий «Кидзания», музей занимательных наук «Экспериментаниум», Музей киностудии «Союзмультфильм», технопарк «Сколково», аэропорт Домодедово и другие объекты.

# Общество

По материалам: edu.ru

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