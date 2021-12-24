Рукавишникова назвала оправданным решение суда наложить оборотный штраф на Мeta

19:32 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова назвала решение мирового суда в Москве наложить на Meta Platforms оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенной информации «совершенно оправданным», отметив, что удар по прибыли всегда является самым чувствительным.

«О необходимости наложения именно оборотных, а не фиксированных штрафов за систематическое несоблюдение российского законодательства на зарубежных IT-гигантов эксперты говорили довольно давно. Теперь российский суд принял решение применить данную меру, что совершенно оправданно. Государство призвано, прежде всего, отстаивать права и интересы собственных граждан и пресекать любые угрозы в их адрес», — цитирует ТАСС ее слова.

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Рукавишникова подчеркнула, что демонстративное игнорирование требований Роскомнадзора об удалении противоправного контента со страниц Facebook и Instagram, которые принадлежат компании Meta, «рано или поздно, должно было привести к подобному шагу». «Удар по прибыли — самый чувствительный удар», — констатировала она.

Сенатор отметила, что по такому же пути идут многие мировые державы. В частности, в Евросоюзе в ближайшее время может быть принят так называемый закон о цифровых рынках, который также предусматривает наложение оборотных штрафов за подобные нарушения.

Рукавишникова напомнила, что в арсенале российских правоприменителей есть и более жесткие меры, в числе которых частичное и полное ограничение доступа к информационному ресурсу. Однако она выразила надежду, что оборотного штрафа будет достаточно, чтобы руководство иностранных IT-гигантов, представленных на российском рынке, осознали, что на территории страны можно работать исключительно в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в пятницу Мировой суд в Москве в пятницу оштрафовал Meta Platforms на сумму более 1,9 милиларда рублей за систематическое неудаление запрещенной в стране информации. Ранее суд по аналогичному иску оштрафовал Google на сумму более 7,2 миллиарда рублей.

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С 1 февраля в России действует закон, обязывающий соцсети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент в течение 24 часов. Речь идёт в том числе о материалах, содержащих явное неуважение к обществу, госсимволам, власти и конституции, призывы к участию в несанкционированных митингах, оскорбление человеческого достоинства.

#соцсети #штрафы #суд

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