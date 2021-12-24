Сергей Лавров отметил успехи России в продвижении этики искусственного интеллекта в ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил успехи России в продвижении этики искусственного интеллекта в ЮНЕСКО, сообщает ТАСС.

Об этом министр заявил на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

«Большую работу под руководством академика Александра Кулешова ведет российский Комитет по вопросам этики искусственного интеллекта. Это первый в мире подобный консультативный орган при Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО», – сказал Сергей Лавров.

По словам министра, российские эксперты принимали участие в разработке рекомендации об этических аспектах искусственного интеллекта.

«Создали в целом созвучный с ней национальный кодекс этики в этой сфере. Видим хорошие перспективы в очередной инициативе Сбербанка по учреждению премии ЮНЕСКО в области науки и этики искусственного интеллекта», – добавил Сергей Лавров.

Министр также обратил внимание на перспективы дальнейшего участия российских ведомств в деятельности ЮНЕСКО по части образования.

«Полагаю важным отметить эффективную работу российского Комитета по образовательным программам ЮНЕСКО и его председателя ректора РУДН Владимира Филиппова. Совместно с Министерством науки и высшего образования и Минпросвещения РФ подготовлены обстоятельные доклады в ЮНЕСКО, разработаны национальные индикаторы выполнения целей устойчивого развития ООН в области образования. Видим потенциал в дальнейшей вовлеченности Минпросвещения и Минобрнауки в деятельности ЮНЕСКО», – уточнил Сергей Лавров.